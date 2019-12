Calciomercato Juventus: accordo per Kulusevski! Lo svedese è ad un passo

La Juventus ha bloccato Dejan Kulusevski dell’Atalanta, ora in prestito al Parma, per la prossima stagione. Al club nerazzurro andranno 30 milioni più bonus.

Colpo a sorpresa della Juventus che nelle ultime ore ha lanciato l’assalto decisivo per Dejan Kulusesvki, giocatore del Parma in prestito dall’Atalanta, bloccando il giocatore per Giugno.

Il club bianconero ha superato la concorrenza dell’Inter che non era riuscita a trovare l’intesa con il calciatore svedese che, invece, ha deciso di sposare il progetto della Juventus. Per quanto riguarda le cifre dell’operazione, all’Atalanta dovrebbero andare 30 milioni di euro più eventuali bonus che porterebbero il tutto a 40 milioni di euro.

Per la Juventus sarebbe un grandissimo colpo, con Kulusevski che si è messo in mostra in questi primi mesi di campionato, scatenando l’interesse di molte squadre come Inter e Napoli. I bianconeri potrebbero addirittura prenderlo già a Gennaio, offrendo però una contropartita al Parma.

In questa operazione potrebbe, quindi, finire Marko Pjaca che non rientra più nei piani bianconeri e darebbe un’accelerata all’operazione. Difficile, tuttavia, pensare che il Parma si privi già a Gennaio del giocatore, considerate anche le parole del ds degli emiliani Faggiano che ha chiuso ad una sua partenza anticipata.

Esterno d’attacco classe 2000, Kulusevski è stato fin qui uno delle rivelazioni del campionato. Lo svedese ha realizzato 4 gol e firmato 7 assist con la maglia del Parma in questa stagione. Dopo quella dei ducali, sembra esserci un’altra maglia bianconera nel futuro dello svedese.

