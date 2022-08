Calciomercato Juventus: Accordo con il Marsiglia per Milik in attesa di Depay

Calciomercato Juventus: raggiunto l’accordo con il Marsiglia per Arkadiusz Milik. Il polacco scalza Depay diventando la nuova prima scelta per l’attacco bianconero.



La partita di ieri contro la Sampdoria non ha fatto altro che evidenziare lacune molto grandi per il reparto offensivo della Juventus. I bianconeri sono consapevoli del fatto di dover ingaggiare una nuova punta per dar più peso al proprio attacco e più scelte tattiche al proprio allenatore. Nelle ultime 48 ore, la dirigenza bianconera avrebbe riallacciato i rapporti con un suo vecchio obiettivo, ovvero: Arkadiusz Milik. Si sarebbe giunti ad un accordo verbale con il giocatore, mentre con il Marsiglia l’intesa si sarebbe fissata su un prestito oneroso di 2 milioni con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

La destinazione Torino sarebbe molto apprezzata anche dal polacco, che accetterebbe di far coppia con Vlahovic nel caso Allegri dovesse optare per un 4-4-2 e sarebbe una riserva di lusso se invece l’allenatore confermasse il 4-3-3.

La Juventus, quindi, come dichiarato da Gianluca di Marzio a Sky Sport avrebbe portato avanti le trattative di Milik e Depay parallelamente. Adesso, però, toccherà capire quale sia la scelta più utile e funzionale alla causa.

Le operazioni sotto un punto di vista economico e tattico sono molto differenti, mentre il polacco rappresenterebbe un’opportunità (a basto costo) e si potrebbe definire a tutti gli effetti un vice Vlahovic. Per l’olandese ci sono dei costi di commissioni per i suoi agenti, senza contare la pretesa da parte del giocatore di essere titolare in campo, premessa alla società bianconera prima di un eventuale trasferimento, soprattutto in ottica nazionale.