Calciomercato Juventus: 50 milioni da Chelsea e Tottenham per Dybala?

Calciomercato Juventus: Tottenham e Chelsea si fanno avanti per Paulo Dybala. Pronti 50 milioni di euro per portare l’argentino in Premier League.

La stagione 2020-2021 della Juventus non si può certo definire sfavillante; i bianconeri sono terzi in Serie A, a -10 dall’Inter capolista (seppur con una partita in meno) e hanno già abbandonato la Champions League dopo la clamorosa eliminazione per mano del Porto di Sergio Conceição. Resta la finale di Coppa Italia, in programma a Roma contro l’Atalanta il prossimo 19 maggio, per “salvare” una stagione che, esclusa la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio, si sta rivelando avara di soddisfazioni per gli uomini di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus: Dybala piace a Tottenham e Chelsea.

La squadra non è più quella imbattibile degli scorsi anni, inutile negarlo, e una rivoluzione a fine stagione sembra sempre più scontata. Bisogna sfoltire la rosa di quegli elementi che, tra prestazioni mediocri e ingaggi spropositati, non meritano di vestire la gloriosa maglia della Vecchia Signora. Primi fra tutti, Rabiot e Ramsey ai quali si aggiunge, pur non rientrando nella categoria “inutili”, anche Paulo Dybala che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe suscitato l’interesse di due club della Premier League, quali Tottenham e Chelsea.

L’argentino, fermo ai box da tempo immemore ormai, piace molto sia a Mourinho che a Tuchel, i quali avrebbero chiesto alle rispettive società di prendere informazioni su di lui. Dybala ha il contratto in scadenza nel 2022 e per ora, visti i suoi continui problemi fisici, non si è ancora parlato di rinnovo. I tifosi non vorrebbero vederlo lontano da Torino, ma difronte ad un’offerta vantaggiosa è difficile, nonché improbabile, che la Juve dica no.

Spurs e Blues hanno già messo sul piatto 50 milioni di euro per portare la Joya in Inghilterra. Ora non resta che aspettare l’estate per saperne di più.

