Calciomercato Juventus: tutti i nomi dei sostituti di Arthur, che potrebbe lasciare i bianconeri. Aaron Ramsey rescinde il contratto con la società.

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sulla Juventus. La società, infatti, è col fiato sospeso per l’infortunio del neo acquisto Paul Pogba. L’ex Manchester United, che era ritornato al club dopo sei anni, ha subito un duro colpo al ginocchio destro. Non sembrerebbe essere una cosa da nulla ed il francese, molto probabilmente, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

A poche settimane dall’inizio della stagione, il club trema perché potrebbe avere fuori Pogba per qualche mese. Nei prossimi giorni si dovrebbe capire meglio l’entità dell’infortunio. Intanto, però, si segue costantemente la situazione di un altro giocatore bianconero, Arthur. L’ex Gremio non sembrerebbe voler rimanere ancora a lungo nel capoluogo piemontese.

Il brasiliano ha tante richieste, specie all’estero. L’Arsenal, il Monaco ed il Valencia di Rino Gattuso sarebbero sulle sue tracce. Per il centrocampista c’è l’imbarazzo della scelta ma la Juventus vuole capire le sue intenzioni e nel frattempo è già alla ricerca di eventuali sostituti.

Calciomercato Juventus, per Depay il Barcellona abbassa le pretese

Memphis Depay è il primo indiziato per Max Allegri. Un grande attaccante che ha spaziato in diverse squadre europee come il PSV, il Manchester United, il Lione prima di finire al Barcellona. Con i blaugrana, però, è stato utilizzato poco ed in due anni ha visto solamente 28 volte il campo e ha totalizzato 12 reti. Per i catalani è un esubero e potrebbe aprirsi uno spiraglio per la Juventus.

Il Barcellona potrebbe accontentarsi di una cifra attorno ai 20 milioni ma i bianconeri ci pensano, anche per un eventuale ribasso. Nel mirino della Vecchia Signora è finito anche una conoscenza della Serie A, Leandro Paredes. Dopo due stagioni con la maglia della Roma, ed una in prestito con l’Empoli, l’argentino ha giocato prima con lo Zenit per poi firmare con il PSG.

Il centrocampista non ha molta considerazione in Francia e la Juve lo starebbe monitorando costantemente. Inoltre, Paredes sarebbe un ottima pedina per tamponare l’assenza momentanea di Pogba. I parigini sarebbero disposti a liberarsi del giocatore perché sono vicini all’acquisto di Renato Sanches del Lille.

Il sogno bianconero, però, rimane sempre Anthony Martial del Manchester United. La trattativa per il francese è quasi impossibile anche perché per il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, è incedibile. Dopo un’annata fantastica, l’allenatore olandese vuole tenerselo stretto, per via dell’incertezza legata alla permanenza di Cristiano Ronaldo.

Nel bel mezzo della tournée americana, è arrivata anche un’altra notizia per la Juventus: la risoluzione del contratto di Aaron Ramsey. L’ex Arsenal saluta la Vecchia Signora dopo tre anni assieme ed in seguito all’esperienza in prestito con la maglia dei Rangers.