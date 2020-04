Calciomercato Inter: trattativa per Thiago Almada, ma Suarez accoglie Lautaro Martinez al Barcellona?

L’Inter non rallenta in vista del prossimo mercato e contatta il Velez per Almada. Intanto Suarez spende parole al miele per Lautaro Martinez.

“Abbiamo avuto contatti con l’Inter e con altre squadre. Ad oggi, non sappiamo se riusciremo a trattenere il calciatore, bisognerà vedere anche come cambierà l’economia del mercato vista l’emergenza coronavirus. Quello che posso dire in totale sicurezza è che faremo di tutto per non lasciarlo andare. In caso di cessione, però, cercheremo di inserire all’interno della trattativa una percentuale in caso di futura rivendita”.

Così, il manager del Velez, Pablo Cavallero, ha annunciato ai microfoni dell’emittente argentina TNT Sports, l’iniziale pressione che i nerazzurri starebbero facendo per portarsi a casa il giovane Almada. Intanto, le prime indiscrezioni, parlano di un’Inter pronta a mettere ben 25 milioni sul piatto, pur di assicurarselo sin da subito.

Sul fronte delle uscite, invece, impensieriscono in casa Inter le parole di Suarez, che intervistato dal Mundo Deportivo si è così espresso su Martinez: “Lautaro è uno di quei nove che possiedono movimenti spettacolari. Questo suo stile di gioco lo rende un attaccante speciale. Poco importa la rivalità offensiva, calciatori del genere possono solamente fare bene alla squadra e aiutarla ad ottenere grandi traguardi”.

Parole, quelle di Suarez, che in qualche modo confermano il forte pressing che il Barcellona sta attuando con l’Inter per Lautaro. I nerazzurri per ora sembrano non sentire, ma restano in attesa di un’offerta all’altezza. Il calciomercato è quasi già nel vivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS