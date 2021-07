Calciomercato Inter: spunta Sidibé

Calciomercato Inter: dopo Mehmet Çelik, spunta anche Djibril Sidibé per sostituire Achraf Hakimi sulla fascia destra. Il Monaco valuta il suo giocatore 7 milioni di euro.

Il vuoto lasciato da Achraf Hakimi sulla fascia destra difficilmente potrà essere colmato, ma l’Inter ha bisogno di un terzino destro che, almeno per quanto riguarda la posizione in campo, prenda il posto del marocchino, accasatosi al Paris Saint Germain qualche settimana fa per la bellezza di 71 milioni di euro.

Calciomercato Inter: Sidbé del Monaco alternativa a Bellerin e Celik.

Una cifra a cui meneghini non avrebbero mai potuto dire di no che servirà ora per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi che, per l’appunto, chiede un terzino destro in grado di fare bene tanto la fase difensiva quanto quella offensiva.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell’interesse della Benamata per Mehmet Çelik del Lille che, fresco campione di Francia, chiede almeno 10 milioni di euro per lasciar partire il suo terzino destro che, all’occorrenza, può essere schierato anche a sinistra.

10 milioni di euro che rappresentano una spesa sicuramente sostenibile per la società di Steven Zhang che, nel frattempo, avrebbe messo nel proprio mirino anche un altro esterno basso che milita in Ligue 1. Stiamo parlando di Djibril Sidibé che, valutato dal Monaco appena 7 milioni di euro, potrebbe giungere all’ombra nerazzurra della Madonnina nel caso in cui non dovessero andare in porto le trattative per Bellerin e Celik.

Il franco-maliano non è ovviamente la prima scelta di Inzaghi ma, vista la sua ottima capacità di giocare tanto a destra quanto a sinistra, potrebbe rappresentare una valida alternativa nel caso in cui, come detto, non si dovessero trovare degli accordi con Arsenal e Lille. Alla fine del mercato manca ancora un mese e tempo per fare valutazioni ce n’è ancora. Vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime settimane.

Migliori Bookmakers AAMS