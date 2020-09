Calciomercato Inter: spunta il PSG per Nainggolan

Il PSG continua a guardare alla nostra Serie A. Dopo l’ingaggio di Alessandro Florenzi il club parigino avrebbe messo infatti nel mirino il ninja Radja Nainggolan.

La formula con la quale i francesi ingaggerebbero il belga sarebbe la stessa che ha portato Florenzi a Parigi: prestito con diritto di riscatto da esercitare nella prossima stagione.

Non è da escludere un passaggio che potrebbe avere del clamoroso. Il centrocampista è rientrato all‘Inter dopo il prestito al Cagliari e Conte non ha ancora ben capito se il ninja possa davvero rientrare nei piani della squadra. L’amichevole di ieri con il Lugano per il belga si è rivelata un mezzo flop e questo sarebbe un ulteriore segnale che allontanerebbe Nainggolan da Milano.

L’ex calciatore della Roma non ha voglia di passare la stagione che porta agli Europei del 2021 fermo ai box e quindi pur di non perdere la Nazionale belga sarebbe disposto ad un secondo trasferimento di fila dopo Cagliari.

Il DS dei parigini Leonardo ha fiutato l’affare e desideroso di rafforzare il centrocampo del Parsi Saint-Germain sarebbe pronto ad affondare il proprio colpo di mercato per portare il ninja all’ombra della Torre Eiffel.

