Calciomercato Inter: smentita cessione Lautaro Martinez al Tottenham, ma per 80 milioni si tratta

Fa tremare anche la notizia di un offerta del Tottenham per Lautaro Martínez. Dopo la vendita di Romelu Lukaku, l’Inter rischiava di perdere anche un’altra pedina fondamentale. L’affondo degli Spurs, però, sembra essere stato smentito anche dall’Inter stessa. L’argentino sembra intoccabile ma per 80 milioni di euro, il club nerazzurro ne potrebbe riparlare.

Mercato in uscita davvero oneroso per l’Inter. Dopo i 70 milioni di Achraf Hakimi al PSG, nelle casse dell’Inter arriveranno altri 115 milioni per la vendita di Romelu Lukaku. Spesa folle per il Chelsea che si è accaparrato l’attaccante belga. I tifosi nerazzurri non sono rimasti molto soddisfatti dalla vendita del proprio centravanti e come se non bastasse arriva un’altra notizia che gela la società nerazzurra.

Secondo i tabloid inglese, il Tottenham si sarebbe inserito per Lautaro Martínez. Il DS Fabio Paratici aveva già parlato di questa possibilità. Harry Kane, tra l’altro, sembra essere in uscita. Il Manchester City è sulle tracce del capitano dell’Inghilterra ma gli Spurs chiedono una cifra super di circa 140 milioni di euro. Ed è per questo che i londinesi avevano sondato il terreno per l’argentino dell’Inter.

Lautaro-Tottenham, arriva la smentita

Si parlava di circa 70 milioni di euro per l’acquisto di Lautaro Martínez. Non appena la notizia ha fatto il giro del web, l’Inter l’ha immediatamente smentita. Il mercato in uscita sembra chiuso, il Biscione non intende vendere un altro pezzo da 90, almeno questo è quanto si è potuto constatare. Anche l’agente dell’ex Racing sembra essere sicuro della permanenza del suo assistito a Milano.

Non è da escludere un altro tentativo da parte del Tottenham che potrebbe, addirittura, aumentare l’offerta. In quel caso l’Inter non potrà far altro che valutare l’eventuale cifra. I tifosi , dunque, vedono lo spettro della trattativa di Lukaku in una settimana davvero difficile per il club nerazzurro.

