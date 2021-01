Calciomercato Inter: sfida Benevento – Crotone – Parma per Pinamonti

Il giovane attaccante classe 1999, attualmente ai nerazzurri, a gennaio potrebbe andar via da Milano.

Era stato riscattato nel mercato estivo dal Genoa dove, nella scorsa stagione, non aveva deluso le aspettative portando a casa delle discrete prestazioni. Arrivato alla corte di Antonio Conte non ha, però, mai trovato spazio, lì in attacco la concorrenza è troppo agguerrita per poter trovare il giusto momento anche per l’under 21 italiano, prodotto pregiato proprio del settore giovanile nerazzurro .

Inutile dire che Pinamonti ha bisogno di giocare in una squadra che creda in lui e punti sull’attaccante trentino, squadra che al momento non può essere l’Inter.

Pinamonti in maglia nerazzurra, con la squadra primavera – fonte: profilo Twitter Inter

Ecco che l’attaccante potrebbe essere usato come eventuale pedina di scambio per arrivare ad un altro giocatore. Ad esempio, il Parma ha manifestato interesse per Pinamonti, ma il suo arrivo nei ducali dipenderebbe necessariamente da una partenza di Inglese o Gervinho (quest’ultimo è monitorato proprio dai nerazzurri per designare un vice Lukaku) estremi offensivi della squadra di Liverani.

Un’altra squadra interessata al giovane attaccante è il Benevento di Pippo Inzaghi. Il profilo piace alle streghe e si potrebbe puntare su di lui per dar vita ad un nuovo progetto tattico con obiettivo salvezza.

Stesse motivazioni per quanto riguarda il Crotone, che tra le neopromosse è la squadra che ha avuto maggiori difficoltà ad approcciarsi alla massima serie. I calabresi cercano un attaccante che doni più equilibrio e fantasia al reparto, cercando di non dire addio ai sogni salvezza troppo presto.

Pinamonti è solo uno dei tanti giocatori in esubero in casa interista, che dovranno cambiare aria nella ormai prossima sessione invernale di calciomercato, sempre più calda ed intrigata per la squadra di Conte.

