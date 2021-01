Calciomercato Inter-Roma: anche Radu nello scambio Dzeko-Sanchez?

Ormai agli sgoccioli di questa sessione invernale di calciomercato, potrebbe diventare realtà l’operazione più rilevante che farebbe ricordare un mercato fino ad ora sostanzialmente in una fase di stallo, tranne qualche eccezione.

Le società in ballo sono quelle di Inter e Roma, per quanto riguarda l’ipotesi di uno scambio “equo” tra l’attaccante giallorosso Dzeko ed il cileno Sanchez, attualmente tra le fila interiste.

Dzeko è ormai ai ferri corti con il tecnico Fonseca e potrebbe sul serio decidere di abbandonare la Roma, squadra della quale era anche capitano, fino a poco tempo fa.

L’idea di questo scambio alletta decisamente entrambe le compagini, in quanto i giallorossi si libererebbero di una zavorra costituita da un calciatore separato in casa e l’Inter, salutando Sanchez avrebbe l’opportunità di accaparrarsi un vice per il bomber belga Lukaku (Dzeko potrebbe, tra le altre cose, anche giocare al suo fianco).

Senza contare la possibilità, per la Roma, di avere una degna alternativa sulla fascia visti i numerosi infortuni di Pedro.

Le due società si sono incontrate ma l’accordo sembra ancora non esserci. L’intoppo? L’ingaggio dei due calciatori in gioco. L’obiettivo è quello di fare uno scambio sostanzialmente a bilancio zero, uno scambio alla pari, quindi, anche e soprattutto sul piano economico.

Dzeko arriva a percepire 13 milioni lordi a stagione ed il suo ingaggio non passerebbe sicuramente inosservato alle casse nerazzurre. Per Sanchez (anche in virtù del Decreto Crescita) siamo, invece, intorno ai 9 milioni lordi. E’ chiaro che bisogna limare qualcosina per rendere tutti contenti.

La Roma potrebbe quindi pagare un indennizzo ai nerazzurri, ipotesi che non piace,però, alla dirigenza capitolina, che preferirebbe l’inserimento di un altro giocatore per pareggiare i conti tenendo conto del valore del bosniaco.

Si era parlato dell’inserimento di Pinamonti, completamente escluso dal progetto interista e in cerca di una nuova avventura lontano da Milano. La Roma non sembra gradire, in quanto si ritroverebbe con troppi attaccanti da gestire in rosa.

L’idea che potrebbe far contenti tutti allora sarebbe l’inserimento nella trattativa di Ionut Radu, secondo portiere nerazzurro ancora con zero minuti all’attivo tra le fila dell’Inter (squadra raggiunta in estate dopo l’esperienza al Genoa).

Così facendo la Roma avrebbe un portiere sul quale puntare, viste anche le difficoltà di Pau Lopez e Mirante, mentre l’Inter arriverebbe a promuovere, senza problemi, Stankovic in prima squadra.

I tempi sono ormai strettissimi ma questo asse di mercato è ancora da seguire, in ogni suo aspetto.

