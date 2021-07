Calciomercato Inter: sfida alla Roma per Alex Telles, alternativa Stryger Larsen

L’Inter sta lavorando per il ritorno in nerazzurro di Alex Telles, terzino del Manchester United. Il portoghese, però, è seguito anche dalla Roma. Simone Inzaghi vuole un nuovo nome sulla fascia e Telles potrebbe essere quello giusto. L’alternativa viene dalla Serie A e si tratta di Jens Stryger Larsen dell’Udinese, un’operazione low cost.

L’Inter continua a cercare un nuovo terzino. La partenza di Achraf Hakimi è stato un duro colpo. Sicuramente un terzino come quello marocchino è difficile da rimpiazzare ma i 70 milioni offerti dal PSG faranno più che bene all’Inter. L’ex Real Madrid è stato uno dei trascinatori per la vittoria dello scudetto durante l’annata di Antonio Conte. Adesso, però, bisognerà trovare un nuovo laterale.

Si potrebbe dire lo stesso anche per la Roma. Anche i giallorossi hanno perso, seppur solo momentaneamente, un terzino davvero fondamentale quale Leonardo Spinazzola. L’ex Atalanta, durante il match tra Italia e Belgio, ha avuto un brutto infortunio che l’ha costretto a fermarsi durante l’Europeo. Una rottura del tendine d’Achille che farà restare il giocatore ai box per lungo tempo. Anche José Mourinho, quindi, chiede urgentemente un terzino.

Inter, sfida con la Roma per Alex Telles. Stryger Larsen più fattibile.

Il nome viene dalla Premier League e si tratta di Alex Telles. Il portoghese l’Inter la conosce molto bene dato che ha vestito la maglia nerazzurra per un anno, in prestito dal Galatasaray, nella stagione 2015-16. Durante l’anno di Roberto Mancini il giocatore ha collezionato solo 42 presenze. Non indimenticabile il suo contributo a Milano così come anche al Manchester United. Dopo la bella esperienza al Porto, con i Red Devils ha giocato solo 9 volte in un anno.

I nerazzurri, dunque, sarebbero disposti al ritorno. Telles ha un contratto con gli inglesi fino al 2024 e il suo cartellino vale attorno ai 20 milioni. L’Inter lo vorrebbe con la formula del prestito ma c’è anche la Roma. Anche i giallorossi opterebbero per la stessa soluzione. Tutto dipenderà anche dalla situazione Ivan Perišić e soprattutto da Federico Dimarco, considerato uno dei talenti dei nerazzurri.

Il rimpiazzo di Alex Telles c’è ed è anche più raggiungibile. Si parla di Jens Stryger Larsen dell’Udinese. Il danese è in scadenza nel 2022 e sarebbe un colpo davvero economico. Per lui i friulani potrebbero chiedere una cifra attorno ai 5 milioni. Dopo un buon Europeo disputato con la Danimarca, il terzino è sulla bocca di tutti. Su di lui però ci sono anche le sirene turche del Galatasaray.

