Calciomercato Inter: può tornare Keita, Vanheusden al Genoa

Calciomercato Inter: si tratta col Monaco per il ritorno di Keita Balde. Zinho Vanheusden, intanto, vola in prestito al Genoa di Davide Ballardini.

Ufficializzato il passaggio, per 60 milioni di euro più 11 di bonus, di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain di Maurico Pochettino, l’Inter di Steven Zhang continua a monitorare il mondo del calciomercato e pensa a possibili movimenti da effettuare in entrata.

Calciomercato Inter: Keita Balde può tornare in nerazzurro. Vanheusden ad un passo dal Genoa.

Dopo aver preso a parametro zero Hakan Calhanoglu, i nerazzurri starebbero infatti valutando l’idea di riportare a Milano Keita Balde che tanto sarebbe gradito al neo tecnico meneghino, Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino, avendolo allenato ai tempi della Lazio, conosce bene le caratteristiche del senegalese che, ad oggi, rappresenta l’alternativa più economica per sostituire Hakimi.

Il Monaco, club proprietario del suo cartellino, si è già dichiarato favorevole alla trattativa, anche se, prima di agire, bisognerà capire quali saranno le sue richieste e, soprattutto, se queste verranno accettate dall’Inter che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, valuterà solo nei prossimi giorni se procedere o meno all’affare.

Intanto, per un giocatore che potrebbe arrivare ce n’è un altro che saluta: Zinho Vanheusden infatti, tornato in Italia dopo l’esperienza allo Standard Liegi, sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Genoa del presidente Enrico Preziosi il quale, nelle scorse ore, avrebbe accelerato i tempi per battere la concorrenza di Bologna e Spezia.

Il difensore classe ’99, riscattato dai nerazzurri per 16 milioni di euro, con permesso della stessa società, non si è presentato ai nastri di partenza del ritiro di Appiano Gentile. Una mancata presenza che ha fatto comprendere come il giovane calciatore belga non rientri nei piani di Simone Inzaghi. Vanheusden, quindi, dovrebbe accasarsi al Grifone con la formula del prestito secco. Nel giro di 48 ore dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Migliori Bookmakers AAMS