Calciomercato Inter, proposto scambio Brozovic-Thomas Partey all'Atletico Madrid

È Thomas Parrtey uno dei sogni di Antonio Conte per la mediana dell’Inter. Il roccioso centrocampista dell’Atletico Madrid, perno della squadra di Simeone da diverse stagioni, offrirebbe il giusto mix di quantità e qualità al 3-5-2 del tecnico salentino. Un sogno che però rischia di costare caro alla dirigenza nerazzurra. Fonti dalla Spagna informano infatti che l’Atletico non sarebbe disposto a cedere Thomas per meno di 50 milioni, cifra pari alla sua clausola rescissoria.

Una doccia fredda per i piani dell’Inter, la quale aveva pensato ad uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic per acquistare Thomas. Il croato è infatti ritenuto l’unico “sacrificabile” tra i top player a disposizione del mister nerazzurro. Nonostante abbia contribuito alla causa interista con tre marcature quest’anno, gli ultimi mesi a Milano non sono affatto stati digeriti dai dirigenti della “Beneamata”: prima patente ritirata per aver attraversato col rosso in pieno centro di Milano, poi una rissa in pronto soccorso al San Carlo di Milano, causata dal fatto che non fossestata data precedenza all’amico che lui stesso aveva accompagnato per farsi medicare una ferita alla gamba.

Per questo l’Inter ha tentato la carta Brozovic, convinta di poter indurre l’Atletico a cedere sul fronte Thomas. Gli spagnoli hanno risposto “picche” ed ora alla squadra nerazzurra non resta che aspettare l’eventuale, probabile, arrivo di Vidal.

Kanté difficile

Resta in piedi la pista che porta a N’Golo Kanté, anche questo un affare complicatissimo, forse anche più di Thomas. Il Chelsea non vuole infatti privarsi del suo centrocampista per una cifra inferiore agli ottanta milioni. Cifra che costringe sicuramente l’Inter a vendere prima che acquistare. Il problema è che Conte non pare disposto a stravolgere il centrocampo, eccezion fatta per Brozovic, e un’eventuale cessione di Martinez al Barcellona sposterebbe il focus sulla ricerca di un altro attaccante.

