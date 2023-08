Calciomercato Inter: preso Pavard

Calciomercato Inter: accordo trovato con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard, ai tedeschi andranno 30 milioni più due di bonus.

Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell’Inter – Fonte Immagine Stadiosport

L’Inter mette a segno un altro colpo di mercato e completa il proprio pacchetto arretrato con l’arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Prima Inzaghi e poi lo stesso Marotta avevano lasciato intendere dalle recenti interviste che l’Inter si sarebbe mossa nelle successive ore di calciomercato per aggiungere alla propria rosa un nuovo difensore di esperienza internazionale e così è stato con l’arrivo del campione francese.

Nelle ultime ore era trapelata più volte la volontà da parte del campione del mondo francese di voler vestire i colori nerazzurri, decisione che è stata determinante ai fini della trattativa. Il Bayern Monaco alla fine si è convinto nel lasciar partire il giocatore trovando l’intesa di massima con l’Inter sulla base di 30 milioni di euro più altri 2 milioni legati ad alcuni bonus. Il giocatore è atteso a Milano già nella giornata di oggi 21 agosto per lo svolgimento delle viste mediche, prima di legarsi definitivamente ai colori nerazzurri. Con i tedeschi Pavard ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere dai 4 successi in Bundesliga alla Champions League fino ad arrivare al Mondiale per Club.

L’arrivo di Pavard rimpiazza a tutti gli effetti il vuoto lasciato da Skriniar a giungo e apporta l’ultimo tassello mancante al pacchetto difensori dell’Inter. Da adesso in poi il francese aprirà una vera e propria staffetta con il compagno di squadra Darmian per presiedere in pianta stabile nel braccetto di destra della difesa interista.