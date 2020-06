Calciomercato Inter, preso Hakimi dal Real Madrid: operazione da 40 milioni

L’Inter piazza il primo colpo della sua campagna acquisti estiva: Achraf Hakimi sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Le indiscrezioni rilanciate stamane da El Chiringuito stanno trovando sempre più credito anche da fonti interne come il noo giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

Secondo la fonte spagnola il forte terzino del Real Madrid, in prestito al Borussia Dortmund durante gli ultimi due anni, si trasferirà a Milano in cambio di 40 milioni di euro e sarà pronto a sottoscrivere un contratto di cinque anni (ancora non si conoscono i dettagli sull’ingaggio).

Hakimi: un terzino da record per l’Inter

Hacraf Hakimi, nonostante sia un classe ’98, non ha bisogno di particolari presentazioni: terzino destro titolare del Borussia Dortmund, quest’anno è stato il miglior laterale difensivo del Campionato tedesco in termini di rendimento. Cinque reti e dieci assist in trentadue partite di Campionato, cui si aggiungono le quattro reti messe a segno in otto gare di Champions. Un paio di queste l’Inter se le ricorda molto bene, in quanto fu proprio una doppietta di Hakimi nella gara di ritorno del girone di Champions, lo scorso 5 novembre, che costò di fatto la qualificazione alla squadra nerazzurra. Ora Hakimi avrà l’opportunità di difendere i colori della Beneamata e di far apprezzare le proprie qualità anche nel Campionato italiano.

Manca ancora l’ufficialità per considerarlo un affare concluso ma, visto l’intensificarsi delle voci, la trattativa pare in dirittura d’arrivo. Il Real Madrid, che su quella fascia può contare già sull’apporto di Carvajal, incasserà una buona plusvalenza da questa cessione, mentre l’Inter rafforzerà un reparto, quello delle corsie laterali, che ancora fatica a trovare un padrone fisso.

