Calciomercato Inter: possibile scambio Skriniar-Ndombele, piace Dennis

Ultimi 90 minuti di campionato per capire di che pasta è fatta questa squadra. È vero che di passi in avanti con l’arrivo di Conte ce ne sono stati, ma è altrettanto vero che quello che rimane sono i freddi numeri. Il secondo posto renderebbe visibile e tangibile il miglioramento. In tutto ciò proseguono i lavori per regalare ad Antonio Conte una squadra più forte e attrezzata in funzione della stagione che verrà.

Nelle ultime ore si susseguono con insistenza delle voci riguardanti un interesse concreto dei neroazzurri per Tanguy Ndombele, centrocampista del Totthenam. Il ragazzo, di nazionalità francese, è stato acquistato dagli Spurs la scorsa estate per 62 milioni di euro più bonus. Un investimento consistente di Levy, proprietario del Totthenam, che però non ha dato i frutti sperati. Il centrocampista sembra ai margini del progetto dei Lilywhites, da qui l’idea di Marotta di portarlo a Milano per dargli nuova linfa. Tanguy ha dalla sua l’età e delle caratteristiche, similari a N’Golo Kanté, che piacciono a Conte e che forse al momento mancano al centrocampo dell’Inter.

La soluzione migliore per portare il francese a Milano sarebbe quella di uno scambio alla pari, con una forte plusvalenza per entrambi i club. Plusvalenza che andrebbe anche a portare respiro ai bilanci. Insomma, uno scambio stile Arthur-Pjanic. Il calciatore individuato a diventare pedina di scambio è Milan Skriniar. Nonostante il difensore slovacco sia fresco di rinnovo e molto apprezzato dall’ambiente, per Conte non è incedibile. Altre possibili pedine di scambio potrebbero essere Perisic, rientrerà con molta probabilità dal prestito al Bayern, e Brozovic che da incedibile è passato a sacrificabile, soprattutto a causa delle bravate dell’ultimo periodo.

Infine, in ottica attaccanti va segnalato l’interesse di Marotta e Ausilio per Emmanuel Dennis del Brugge. Il ragazzo, nigeriano classe ’97, quest’anno è stato artefice di 9 gol in 33 partite. La dirigenza neroazzurra apprezza il calciatore ma non è la sola. Sull’attaccante nigeriano, infatti, ci sono gli occhi anche di Atalanta, Arsenal e Borussia Dortmund.

