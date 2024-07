Calciomercato Inter: idea Cabal per sostituire Buchanan, il Verona chiede 8 milioni di euro.

Calciomercato Inter: piace Cabal. Foto Originale “Fantacalcio.it” Stadio Sport.it

L’infortunio di Buchanan rimediato in nazionale col Canada e che lo terrà lontano dai campi per 4-5 mesi ha letteralmente mischiato le carte in tavola del calciomercato dei nerazzurri, che nelle ultime ore starebbero continuando a sondare diversi profili per la fascia di sinistra. Dopo le prese d’informazione su Rodriguez ed Hermoso, infatti, l’Inter avrebbe fatto un sondaggio con il Verona per Juan Cabal difensore di piede mancino classe 2001.

Nelle ultime ore, infatti, sarebbero partiti i colloqui con il club scaligero, il quale sarebbe fermo sulla valutazione di 8 milioni di euro per il giocatore, cifra di certo molto meno onerosa rispetto agli altri profili sondati e che data l’età del giocatore (23 anni) rientrerebbe perfettamente nei parametri societari. Insomma un affare che si potrebbe concludere senza troppi affanni per la dirigenza nerazzurra e che permetterebbe al club campione d’Italia di poter colmare il buco sulla fascia di sinistra.

Dopo di che, l’Inter potrebbe concentrarsi sulle ultime modifiche da apportare alla propria rosa come il tema del difensore centrale che nelle ultime settimane starebbe prendendo sempre più piede a causa della dubbia permanenza di De Vrij in maglia nerazzurra. Il difensore olandese avrebbe recentemente ribadito di avere ancora un contratto con l’Inter e di essere felice con la maglia nerazzurra, ma ciò non toglie che, in caso di un’ offerta consistente, l’Inter non possa decidere di cedere il proprio tesserato per poter poi optare per un profilo più giovane. Profilo che dovrebbe essere quello di Bijol dell’Udinese, con la quale l’Inter starebbe intensificando i rapporti per trovare la giusta quadra.

