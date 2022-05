Calciomercato Inter: Perisic ha l’accordo con il Tottenham di Conte

Perisic non rinnoverà il contratto con l’Inter e si accaserà al Tottenham, dove lo aspetta Conte

Niente da fare. Sarà, forse, perché certi matrimoni non sono destinati a durare in eterno. Sarà, forse, perché dopo tanti anni è giusto salutarsi e cambiare aria. O, forse, sarà perché la delusione di uno Scudetto perso nelle ultime giornate di campionato difficilmente è superabile rimanendo nello stesso ambiente.

Qualsiasi sia il motivo o, perché no, forse proprio perché sono tanti i motivi, il futuro di Ivan Perisic sarà lontano dall’Inter.

Infatti, non è servito il summit con il ds Piero Ausilio e il dg Beppe Marotta ad inizio settimana, visto che il croato ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno con i nerazzurri per traslocare in Inghilterra, dove lo aspetta la Premier League.

In tal senso, nelle ultime ore l’entourage di Perisic ha trovato l’accordo con il Tottenham e nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche, superate le quali firmerà un contratto della durata di due anni da sei milioni di euro netti a stagione, più bonus, e la maglia titolare promessa dall’ex tecnico Antonio Conte.

L’Inter ha provato in tutti i modi a cucire i rapporti tesi, come pubblicamente dichiarato dallo stesso giocatore al termine del campionato, tanto da denunciare un comportamento non consono della dirigenza nerazzurra nella trattativa, arrivando addirittura ad offrire un biennale da cinque milioni di euro netti a stagione.

Non c’è stato nulla da fare, dunque, per il club meneghino, che nelle prossime settimane dovrà decidere se sostituirlo oppure puntare sulla coppia formata da Robin Gosens e Federico Dimarco, con l’esterno tedesco riscattato per una cifra complessiva pari a 25 milioni di euro dall’Atalanta proprio in previsione dell’addio di Perisic.

Da parte sua, il croato chiude la sua avventare in nerazzurra dopo sette stagioni, durante le quali ha totalizzato 55 gol in 254 presenze e vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.