Calciomercato Inter: obiettivo Correa se parte Lautaro Martinez, che rifiuta l’Arsenal

Calciomercato Inter: Joaquin Correa della Lazio può essere l’alternativa giusta in caso di partenza di Lautaro Martinez che intanto rifiuta l’Arsenal.

Archiviata l’amichevole di tre giorni fa che l’ha vista trionfare per 6-0 sul Crotone di Francesco Modesto, l’Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare nel ritiro di Appiano Gentile per farsi trovare pronta all’inizio della nuova stagione che inizierà sabato 21 agosto alle 18:30 contro il Genoa di Davide Ballardini.

Una stagione che vedrà i nerazzurri partire con lo scudetto cucito sul petto come non accadeva da 11 anni. Un campionato, quello 2021-2022, per il quale la dirigenza meneghina sta lavorando meticolosamente sul mercato per mettere a disposizione del suo nuovo allenatore una rosa in grado di confermarsi sul tetto d’Italia e magari di fare meglio in Champions League dopo le tre eliminazioni consecutive alla fase a gironi.

Ingaggiato a parametro zero Calhanoglu e riabbracciato Lukaku, rientrato dalle vacanze post Europeo, l’AD Beppe Marotta starebbe ora sondando il terreno per un terzino destro che prenda il posto di Achraf Hakimi, accasatosi al Paris Saint Germain e un attaccante che sostituisca Lautaro Martinez nel caso in cui l’argentino dovesse lasciare Milano nelle prossime settimane.

Stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore pare infatti che il classe ’97, che rientrerà lunedì dalle vacanze post Copa America, potrebbe salutare l’Italia qualora alla società di Stevan Zhang pervenisse un’offerta vantaggiosa. Offerta vantaggiosa che sarebbe arrivata dall’Arsenal che però, ora come ora, rappresenta una destinazione non particolarmente gradita a Lautaro Martinez per il quale, ad ogni modo, sarebbe già stato individuato il sostituto.

Stiamo parlando di Joaquin Correa della Lazio che, dato in uscita dal club biancoceleste, potrebbe raggiungere Inzaghi all’ombra nerazzurra della Madonnina già nelle prossime settimane.

