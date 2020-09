Calciomercato Inter: obiettivo Acerbi, idea Junior Firpo

Con il possibile approdo in Sardegna di Diego Godin, l’Inter inizia a muoversi sul mercato per trovare un sostituto al centrale difensivo uruguagio. Stando alle ultime notizie il DS Beppe Marotta avrebbe individuato in Francesco Acerbi l’uomo giusto per andare a puntellare il reparto arretrato della formazione di Conte.

Sia chiaro, un contatto vero e proprio tra il club ambrosiano e la Lazio ancora non c’è stato, ma non è difficile supporre come l‘Inter stia aspettando di chiudere la trattativa con il Cagliari per il passaggio alla formazione di Di Francesco del difensore neroazzurro per poi partire all’assalto del calciatore ex Sassuolo.

Non è un segreto come l’Inter abbia già provato più di una volta nelle sessioni scorse di mercato ad accaparrarsi le prestazioni di Acerbi, ma le trattative tra le due parti si sono sempre arenate. Questa volta però le recenti dichiarazioni non proprio d’amore mosse dal roccioso centrale difensivo laziale verso la sua attuale società fanno supporre che l’affare potrebbe andare in porto, incassando cosi il “si” del ragazzo. La parte difficile semmai sta nel trattare con Claudio Lotito.

Acerbi non è comunque il solo nome caldo sul taccuino di Marotta. Da Barcellona sono convinti che la formazione milanese stia sondando il terreno per piazzare il colpo Junior Firpo.

Il terzino non rientra nei piani del tecnico blaugrana Koeman, che per la prossima stagione ha puntato tutto su Jordi Alba, cosi i neroazzurri, approfittando della situazione, si sarebbero fiondati sul dominicano proponendo alla società catalana uno scambio alla pari o un prestito secco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS