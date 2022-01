Calciomercato Inter: obiettivi Gosens e Caicedo o torna Salcedo

Calciomercato Inter, ci si muove sul fronte acquisti: nel mirino Gosens per rinforzare le fasce. Caicedo o Salcedo come vice Dzeko.

L’Inter prova a mettere a segno i primi colpi della campagna acquisti di gennaio: non basta lo status di capolista alla squadra di Simone Inzaghi per sentirsi al sicuro. I vertici dirigenziali hanno ascoltato le richieste del mister e sono pronti a puntellare la rosa con un paio di innesti già a gennaio.

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Robin Gosens: esterno mancino, il nazionale tedesco è tra i punti fermi dell’Atalanta di Gianpiero Gasperini. A Bergamo, complice un grave infortunio che lo tiene fuori dai campi di gioco sin dallo scorso ottobre, ha giocato poco in questa stagione. Resta però uno degli esterni più forti in circolazione, tanto che gli orobici hanno chiesto almeno 30 milioni per lasciarlo partire.

Cifra che Steven Zhang non è disposto ad investire nell’immediato. È notizia di ieri che l’Inter abbia sottoscritto una nuova obbligazione da 415 milioni per rifinanziare il debito. Ciò significa che la società nerazzurra deve comunque guardare ai bilanci, investendo in maniera oculata.

L’idea di Suning è quella di concludere l’affare sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto per giugno. Restano da convincere i bergamaschi che, come detto, attendono il rientro del proprio asso per questo importante finale di stagione.

Capitolo attacco: Caicedo o Salcedo per il ruolo di vice Dzeko

Se l’acquisto di Gosens si inserisce in un’opera di rafforzamento della rosa, l’inserimento di un’altra punta si rende necessario, soprattutto a fronte dei problemi fisici riscontrati da Correa. L’Inter lavora su una prima punta che possa concedere riposo ad Edin Dzeko.

Piace Caicedo del Genoa, che Inzaghi ha già allenato alla Lazio, e potrebbe arrivare in prestito sino a giugno. Occhio anche a Salcedo, giovane di proprietà nerazzurra in prestito allo Spezia, che potrebbe essere richiamato alla base per concludere la stagione a Milano.

Frattesi e Scamacca per il futuro

La società nerazzurra, si apprende da Sportmediaset, sta lavorando anche in ottica futura. È un Inter made in Italy quella che si prospetta all’orizzonte, dacché i dirigenti avrebbero messo nel mirino Frattesi e Scamacca, coppia del Sassuolo che con Dionisi sta disputando un’ottima stagione.

L’attaccante, nove reti in Serie A, è stato cercato con insistenza anche dalla Juventus, che ora pare aver virato decisa su Dusan Vlahovic. Frattesi invece si sta mettendo in luce come una delle mezzali più forti del campionato, grazie ai quattro gol e ai due assist che lo rendono pedina preziosa in fase realizzativa.

