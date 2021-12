Calciomercato Inter: obiettivi e possibili cessioni Gennaio 2022

Calciomercato Inter: le trattative di gennaio. E’ caccia a un centrale.

Tempo di calciomercato: dal 2 al 31 gennaio le formazioni di Serie A cercheranno di puntellare le rispettive rose in vista della seconda parte di stagione. Tra queste l’Inter, che ha chiuso il girone d’andata in testa alla classifica, e pare non abbisognare di grandi aggiustamenti.

In realtà, qualcosa potrebbe muoversi. La società nerazzurra andrà a caccia di “occasioni”, così come nel diktat di Beppe Marotta, che durante la finestra invernale non ha mai fatto grandi investimenti. Più probabile che questi arrivino a giugno, quando il club sarà comunque costretto a valutare una cessione importante in ottica bilanci.

Così, a gennaio si propenderà per operazioni di rincalzo. Il nome che circola maggiormente, e stuzzica l’appetito dei tifosi, è quello di Gelson Bremer.

Il centrale classe 1997 sta disputando una grande stagione in maglia granata, e ha attirato su di sè l’attenzione dei vertici interisti. Difficilmente Cairo cederà uno dei suoi pezzi pregiati se non davanti a un esborso importante. Servono almeno 25 milioni, come emerso dall’incontro con un agente italiano che cura gli affari del ragazzo.

L’arrivo di Bremer sarà dunque posticipato a giugno, ed è condizionato alla partenza di uno tra Skriniar e De Vrij.

Più praticabile la pista Fares: l’esterno della Lazio, in prestito al Genoa, rischia di non essere più impiegato dal “Grifone” visto il passaggio di modulo dal 3-5-2 al 4-3-3, dopo l’arrivo di Shevcenko.

Fares è molto stimato dalle parti della “Pinetina”, tanto che nell’estate del 2019, prima del duplice infortunio al crociato, l’Inter era ad un passo dall’acquistarlo. Giocatore funzionale al modulo inzaghiano, potrebbe fungere da riserva di Perisic, con Dimarco utilizzato da centrale mancino di scorta.

Da capire, in ultimo, se ci sarà spazio per l’acquisto di un vice Dzeko, anche se la proprietà non sembra orientata ad effettuare operazioni in attacco.

