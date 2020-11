Calciomercato Inter, non solo Vecino: anche Nainggolan nell’affare Milik col Napoli? Barcellona in pole per Wijnaldum

L’Inter continua a lavorare sottotraccia per preparare gli acquiti da effettuare, eventualmente, nel mercato di riparazione. I risultati altalenanti di quest’ultimo periodo hanno forse convinto la società circa la necessità di dare a Conte maggiori alternative. Tra queste rientra la ricerca di una punta centrale che possa far rifiatare Lukaku qualora il belga ne abbia bisogno. Il primo nome della lista, in tal senso, è quello di Arek Milik. Ventisei anni, il polacco è finito ai margini del Napoli sin da inizio stagione e ora sta sollecitando i suoi agenti a trovargli un’altra sistemazione. Saltato, poche settimane fa, un possibile scambio con la Juventus che offriva Federico Bernardeschi, ora si vocifera che sia l’Inter la squadra pronta ad affondare il colpo. I nerazzurri, secondo quanto riportato da diverse fonti, potrebbero offrire Radja Nainggolan al Napoli. Il belga è anch’egli ai margini della rosa e nel Napoli potrebbe tornare a fare il 4-2-3-1, modulo che lo aveva visto brillare con Spalletti all’Inter. L’affare è fattibile, in quanto entrambe le società vogliono liberarsi di due giocatori che non rientrano più nei piani. Si dovrà comunque attendere la sessione di mercato invernale per apprendere maggiori sviluppi. Inter: Wijnaldum verso il Barcellona Un altro dei nomi accostato all’Inter è quello di Georginio Wijnaldum, mezzala del Liverpool che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Accordi con l’olandese la formazione britannica non ne ha trovati e l’Inter pare tra le squadre più intenzionate a tentare un approccio. Occhio però alla concorrenza del Barcellona allenato da Ronald Koeman. Il tecnico olandese avrebbe già raggiunto un compromesso con Wijnaldum lo scorso gennaio, e il classe ’90 pare dunque destinato a vestire il blaugrana. L’Inter rischia la “beffa” ma il calciomercato, si sa, è in costante divenire… ©RIPRODUZIONE RISERVATA Migliori Bookmakers AAMS Sito scommesse Caratteristiche Bonus Vai al sito 10€ Bonus Scommesse al Deposito Bonus Scommesse fino a 215€ Vai al sito Bonus 15€ Gratis alla Registrazione Bonus 100% fino a 300€ sul primo deposito Vai al sito Fino al 300% Bonus Multipla Scommesse Bonus Fino a 1000€ Vai al sito 100% Bonus Casinò fino a 500€ Bonus Scommesse 5€ Vai al sito