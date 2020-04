Calciomercato Inter: Liverpool su Brozovic. Sfida al Milan per Werner

Inter su Werner, ma sul bomber anche il Milan. Intanto si prova a blindare Brozovic, sul quale c’è il forte pressing del Liverpool.

Il calciomercato nerazzurro è entrato nel vivo già da un po’ di giorni. Beppe Marotta, con il rinnovo di Samir Handanovic, ha infatti mostrato sin da subito quelle che sono le intenzioni del club di Suning di trattenere i gioielli più preziosi. Tra questi anche Marcelo Brozovic.

Con il croato i contatti per un possibile rinnovo di contratto sono già avviati da un po’ di tempo, ad oggi manca ancora l’accordo, ma c’è fiducia per una possibile chiusura.

Intanto l’agente di Marcelo ha da poco presentato nelle casse nerazzurre un’offerta del Liverpool di 60 milioni, che non fa altro che mettere fretta all’Inter nel rivedere l’attuale ingaggio del calciatore.

Mossa strategica? Pare di no. Stando infatti alle ultime indiscrezioni sembrerebbe che questo tipo di offerta sia arrivata e come. L’Inter, intanto, continua a non sentirci, l’intenzione continua ad essere quella di voler trattenere il giocatore, considerato un perno imprescindibile.

Per quel che concerne il mercato in entrata, invece, c’è da valutare la situazione Timo Werner. Il possibile affondo dei nerazzurri è però legato alla cessione di Lautaro al Barcellona.

Non va infatti dimenticata l’onerosa clausola rescissoria di 60 milioni, che libererebbe il bomber del Lipsia, ricercato anche dai rossoneri del Milan e tanti altri club di livello mondiale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS