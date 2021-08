Calciomercato Inter: Lazaro ceduto al Benfica

Tutto fatto per la cessione di Valentino Lazaro. Il terzino austriaco si trasferirà al Benfica con la formula del prestito biennale. Raggiungerà l’altro ex Inter, Joao Mario.

“Vola verso un futuro luminoso”. Con queste parole, Max Hagmayr, procuratore di Valentino Lazaro ha annunciato il trasferimento del suo assistito al Benfica. In arrivo nella giornata di oggi in Portogallo, il calciatore prima sosterrà le visite mediche di rito, poi sarà aggregato al gruppo squadra.

All’Inter, ormai, era chiaro non ci fosse più posto per lui. Basti pensare che la squadra di Inzaghi non ha resto partecipe il calciatore neanche della fase di ritiro pre-stagionale, cosa non presa bene soprattutto dall’allenatore della nazionale austriaca.

Un vero e proprio segnale di rifiuto, che ha fatto si il calciatore potesse accettare la nuova destinazione, senza opporre resistenza. Per lui, in Portogallo, pronto un contratto biennale.

Voci provenienti da giornali lusitani, però, creano incertezza sulla possibile aggiunta all’interno della trattativa di un obbligo di riscatto dopo i 2 anni sulla base di 9 milioni di euro.

Tutto fatto, in ogni caso, per il passaggio dell’ex nerazzurro alle aquile portoghesi. Per il ragazzo si tratta della terza esperienza differente in 3 anni, calcolando i prestiti al Newcastle e Borussia Mönchengladbach.

