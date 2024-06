Calciomercato Inter: il Bayern Monaco vuole Calhanoglu

Tre anni fa, in occasione dell’Europeo, Hakan Calhanoglu e il suo agente fecero i preziosi con il Milan, squadra in cui militava all’epoca il turco, giurando fedeltà e allo stesso tempo rimandando il rinnovo a dopo la competizione continentale.

Dopo una magrissima figura sua e della sua Nazionale, eliminata ai gironi senza fare nemmeno un punto, e in assenza di ulteriori offerte, Calhanoglu decise di rimanere a Milano, ma cambiando sponda e firmando un accordo con l’Inter che gli offriva 500.000 euro in più rispetto all’offerta dei rossoneri.

Il contratto con il Milan era in scadenza il 30 giugno 2021 e il turco andò via a parametro zero danneggiando la società rossonera già scottata da Donnarumma.

Oggi, mentre l’Europeo della Turchia procede meglio di tre anni fa e manca un solo punto per la qualificazione agli ottavi, su Calhanoglu c’è l’interesse del Bayern Monaco. Ciò significa che, grazie questo ottimo triennio nerazzurro, il regista si è rilanciato e potrebbe fare un ulteriore salto di qualità in una formazione in cui potrebbe arricchire il suo palmares.

Ci sono, tuttavia, delle criticità in questa storia. Anzitutto il contratto è in scadenza fra tre anni e dunque è la società a dover autorizzare il giocatore a dare mandato al suo agente per parlare con i club eventualmente interessati, mentre quando il contratto è in scadenza si può vagliare qualunque offerta nei sei mesi precedenti alla fine del rapporto senza autorizzazione.

L’Inter sa o non sa? Da alcuni siti, perlopiù interisti, si apprende che Marotta e Ausilio sono stati informati e che il dialogo va avanti da tre mesi, mentre in altri si parla di stizza da parte dei dirigenti.

Stizza per la mancata comunicazione, che costerebbe anche una squalifica al giocatore e una sospensione all’agente, o per la difficoltà a trovare un valido sostituto in caso di cessione? Questo lo sapremo in futuro.

Frattanto, mentre il turco si prepara alla sfida decisiva contro la Repubblica Ceca, non si hanno ancora notizie di offerte provenienti dalla Baviera, anche se sono stati fissati incontri tra dirigenti nerazzurri e agente da quelle parti.

Quanto potrebbe chiedere l’Inter per il suo regista? 70 milioni è la richiesta, ma non è detto che l’eventuale affare si concluda né che quella somma venga impegata per il mercato. Per quanto riguarda il regista, la volontà è quella di restare e prolungare di un altro anno spostando la fine del rapporto dal 2027 al 2028.

Attendiamo ulteriori notizie, ma occhio a Calhanoglu e a chi giura fedeltà alla maglia.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.