Calciomercato Inter Gennaio 2023: obiettivi per gli acquisti e possibili cessioni

L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a riprendere il campionato con l’obiettivo di riaprire la corsa scudetto.

Mancano oramai poco più di due settimana all’inizio del campionato e l’Inter si appresta ad affrontare il Napoli in quella che potrebbe significare la fine o il l’inizio della corsa scudetto. I neroazzurri hanno fatto una prima parte di stagione molto altalenante, il percorso Champions League sembra essere molto distante da quello della prima parte di campionato dove i neroazzurri hanno accumulato gran parte dei punti in classifiche con squadre di medio bassa classifica, perdendo di fatti tutti gli scontri diretti con le Big tranne quello disputato a Bergamo contro l’Atalanta. L’obiettivo della società, così come quello dell’allenatore, sarà sicuramente quello di iniziare al meglio questa seconda parte di stagione andando a battere il Napoli per accorciare la distanza in classifica che conta 11 lunghezze.

Inter chi compri a gennaio 2023?

L’acquisto più importante dell’Inter nella sessione di mercato invernale sarà sicuramente il pieno recupero di Romelu Lukaku. Il belga, nonostante sia arrivato in prestito dal Chelsea, presenta uno degli ingaggi più costosi sella Serie A e la sua mancanza a causa dei ripetuti infortuni ha gravato sulla prima parte di stagione neroazzura. Un pieno recupero di Lukaku darebbe a Simone Inzaghi la possibilità di apportare più modifiche al proprio attacco e garantirebbe anche un maggior riposo a Edin Dzeko che fino a questo momento è stato costretto a giocarle tutte. La questione Lukaku è, inoltre, molto delicata; il club neroazzurro ha, infatti, la possibilità di optare per il rinnovo del prestito del giocatore di un altro anno, ma se Lukaku non garantirà uno standard di gol e prestazioni, il club potrebbe anche decidere per il non rinnovo del prestito. La società neroazzurra, data anche la non florida condizione finanziaria, non farà grandi colpi a gennaio, a meno che non si dovessero presentare occasioni da finalizzare. Si era parlato di un interessamento per il vicecampione le mondo francese, Marcus Thuram, sul quale ci sono gli occhi anche del Napoli, ma l’operazione potrebbe assumere una visione più concreta solo in caso di una partenza di Joaquin Correa. Ci sarebbe anche la volontà di monitorare l’entrata di un nuovo portiere: il nome accostato ai neroazzurri è quello dello svizzero Sommer in scadenza a giugno con il Monchengladbach.

Inter chi vendi a gennaio 2023?

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita neroazzurro, uno dei primi indiziati a lasciare la Milano potrebbe essere Robin Gosens. Il tedesco non è mai riuscito a ritagliarsi il proprio spazio in campo ed è diventato col tempo la riserva di Di Marco che sta facendo molto bene sulla corsia di sinistra. In estate Gosens era già stato vicino all’addio con il Bayer Leverkusen, che era pronto ad offrire 25 milioni ai neroazzurri. I tedeschi potrebbero tornare alla carica anche nella sessione di gennaio e l’Inter virerebbe su Jesus Vasquez del Valencia. Da delineare anche il destino dell’altro esterno, Denzel Dumfries. Autore di un ottimo mondiale con la sua Olanda, Dumfires ha fatto alzare il suo valore di mercato, se dovesse arrivare un’offerta dal Chelsea di 50/60 milioni di euro sarebbe uno dei più sacrificabili. In attacco non convince Joaquin Correa, l’argentino ha avuto molte opportunità di dimostrare il suo valore sia al fianco di Dzeko che al fianco di Lautaro, senza mai essere veramente decisivo in campo. Difficile pensare che arrivi un’offerta cash all’Inter, molto più probabile è che arrivi una proposta di prestito con obbligo o diritto di riscatto