Calciomercato Inter: obiettivo Milenkovic se Skriniar va al Tottenham, che vuole anche Milik del Napoli

L’Inter è ancora attiva sul mercato. L’obiettivo è quello di garantire a Conte una formazione che possa contendere lo scudetto alla Juventus già a partire da quest’anno.

Per farlo occorrono ancora degli acquisti ma prima delle uscite importanti. Lo ha specificato il presidente nerazzurro Zhang, attento ai conti della società. Non si vuole ripetere l’esperienza degli anni passati, soprattutto quelli a guida Moratti. Il petroliere ha dimostrato di non saper tenere a freno il suo desiderio di acquistare giocatori forti, anche a costo di portare il club a rischio bancarotta.

Uno dei primi nomi che dovrebbe lasciare la rosa nerazzurra pare sia Skriniar. Il calciatore slovacco non pare rientri nei piani di Antonio Conte per il futuro. È già stata avviata una trattativa tra il club milanese e la squadra londinese del Tottenham a partire da luglio. In essa rientrava una scambio con Tanguy Ndombele, poi saltato per via di un cambio di programma dei nerazzurri nella mediana.

La richiesta in denaro da parte dei nerazzurri è stata chiara. 60 milioni o altrimenti il giocatore rimane a Milano. Se dovessero trovare l’accordo le due società, il biscione non si fa certo trovare impreparato, avendo addocchiato da tempo un’alternativa. Si tratta di Milenkovic, difensore serbo della viola, il cui cartellino è fissato sui 40 milioni di euro.

Il club allenato da Mourinho sarebbe anche interessato all’acquisto dell’attaccante del Napoli Milik, dopo che è sfumato il suo approdo alla Roma. Tra il giocatore e il tecnico portoghese c’erano stati dei contatti fin dalla scorsa stagione ed ora potrebbe riaprirsi una trattativa.

Il mercato dei nerazzurri è più vivo che mai. Ancora dei colpi ad effetto per costruire una formazione in grado di accontentare Antonio Conte e garantirgli una rosa importante per la rincorsa allo scudetto.

