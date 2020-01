Calciomercato Inter: ESPN – Tottenham di Mourinho su Gabigol

Non solo eventuali operazioni in entrata per l‘Inter nel calciomercato di gennaio ma anche probabili uscite. Una su tutte quella di Gabriel Barbosa, rientrato dal prestito annuale dal Flamengo il 31 dicembre scorso e nuovamente un giocatore a disposizione dell’Inter.

Fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri, la dirigenza vorrebbe incassare cash dalla cessione del giocatore, su cui nelle ultime ore pare si sia mosso il Tottenham, che deve sopperire all’infortunio occorso in campionato ad Harry Kane.

Acquistato nell’estate 2016 per ben 36 milioni di euro, l’arrivo di Gabriel Barbosa all’Inter quasi 4 anni fa si è rivelato fallimentare, con il talento brasiliano classe 1996 che non è riuscito a dimostrare il suo potenziale e ha deluso le aspettative. Passato poi in prestito al Benfica per 6 mesi nella stagione seguente, Barbosa ha fatto anche peggio, finendo relegato nelle riserve del club portoghese.

A inizio 2018 il giocatore è tornato in Brasile, in prestito annuale al Santos. Nella terra natia il giocatore ritrova un discreto feeling col gol, realizzando 19 gol in 35 presenze totali in campionato. Ma è la stagione scorsa che Barbosa vive la sua annata migliore.

Arrivato sempre in prestito al Flamengo dall’Inter con durata annuale nel gennaio 2019, Gabriel Barbosa diventa il trascinatore in campionato (25 gol in 29 presenze e titolo di capocannoniere) e conduce alla vittoria i rossoneri alla Copa Libertadores, grazie ai 9 gol realizzati nella competizione, tra cui la decisiva doppietta in finale col River Plate. Negli scorsi giorni, il giocatore è stato insignito del Pallone d’Oro Sudamericano 2019.

L’Inter non ha nessuna intenzione di tenerlo e spera che le buone prestazioni dell’ultimo anno possano far arrivare offerte importanti per il giocatore. Difficile la permanenza in Brasile, si sonderà l’interesse del Tottenham ma anche il recente avvicinamento del West Ham.

