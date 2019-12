Calciomercato: Inter e Napoli pensano allo scambio Politano-Llorente

Calciomercato: l’Inter di Steven Zhang e il Napoli di Aurelio De Laurentis pensano ad un clamoroso scambio Politano-Llorente in vista della seconda parte di stagione.

Archiviata la sfida contro il Genoa, che ha visto l’Inter di Antonio Conte battere il Grifone per 4-0, e in attesa di vedere in campo stasera il Napoli sul campo del Sassuolo, le notizie di calciomercato continuano a tenere banco in ogni dove in vista dell’apertura ufficiale delle trattative che scatterà il prossimo 2 gennaio.

Tante le voci di mercato che vedono coinvolte praticamente tutte le big del calcio italiano, ultima, in ordine cronologica, è quella riguardante un clamoroso scambio Politano-Llorente tra Inter e Napoli.

Gattuso, per il suo Napoli, vuole infatti un esterno, mentre Conte, per la sua Inter, cerca una prima punta che faccia rifiatare Lukaku di tanto in tanto. Llorente, già al servizio del tecnico leccese ai tempi della Juventus, sarebbe quindi l’alternativa perfetta al belga, così come sarebbe perfetto, per il 4-3-3 dei partenopei, l’ex Sassuolo.

Lo scambio, qualora dovesse concretizzarsi, sarebbe chiaramente impostato sul prestito secco della durata di sei mesi. Non ci sono ancora notizie certe, anche perché, come detto, le trattative scatteranno ufficialmente solo il prossimo 2 gennaio. Pertanto, in attesa di eventuali sviluppi, come per le altre voci, bisognerà attendere il 2020.

