Calciomercato: Inter e Milan si sfidano per Schuurs

Un nuovo talento olandese per la Serie A: secondo le ultime notizie di calciomercato, Milan e Inter sarebbero pronte a sfidarsi per Perr Schuurs, difensore centrale classe 1999, attualmente in forza all’Ajax.

Il giovane calciatore, che in patria paragonano a Matthijs De Ligt, ha preso proprio il posto del bianconero nel cuore della difesa dei lancieri e nelle ultime due stagioni è diventato un vero baluardo per la squadra di Ten Hag.

Sono 26 i gettoni totalizzati con l’Ajax tra Champions League e campionato, per un minutaggio che sta diventando sempre più importante. Difensore possente e sicuro dei propri mezzi tecnici, Schuurs spicca per l’elevata intelligenza tattica e il senso di posizione.

Non solo Milan e Inter sarebbero interessate al suo cartellino: anche il Liverpool avrebbe effettuato un sondaggio, con l’Ajax rimasto sinora sulla difensiva. Quanto potrà durare la resistenza dei lancieri?

Perr Schuurs è sicuramente uno degli altri pezzi pregiati che la bottega olandese abbia saputo forgiare in questi anni. Il suo valore si aggira intorno ai 50 milioni, ma la valutazione di mercato potrebbe essere parecchio inferiore, vista la crisi economica legata al Covid: 30 milioni, questo il prezzo che dovrebbero pagare le milanesi per avere l’olandese.

Un esborso importante ma che potrebbe valere la pena, viste le potenzialità del ragazzo. Staremo a vedere cosa succederà: Milan e Inter sono in agguato.

