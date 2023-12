Calciomercato Inter: è fatta per Buchanan

Calciomercato Inter: È Tajon Buchanan il primo colpo in entrata dei nerazzurri, il canadese arriverà per una cifra complessiva intorno ai 10 milioni di euro.

Calciomercato Inter: affare in dirittura per Buchanan. Fonte Immagine FootbollNews

Prima scossa di mercato in casa nerazzurra, si tratta di Tajon Buchanan esterno canadese classe 1999 del Club Bruges già da tempo nel mirino della società meneghina. I nerazzurri sembrerebbero, infatti, sul punto di sbloccare la trattativa per regalare il primo rinforzo di gennaio a Simone Inzaghi, in un comparto del tutto martoriato dagli infortuni da inizio stagione.

In quel settore, infatti, la scelta nerazzurra era stata indirizzata sul profilo di Juan Cuadrado, che era stato messo sotto contratto dopo l’addio alla Juventus. Il colombiano aveva firmato per una sola stagione, ma non è stato mai del tutto a disposizione del mister a causa di un fastidio tendineo che l’ha costretto a giocare sulla soglia del dolore solamente spezzoni di partita, fino poi ad arrivare alla scelta dell’operazione che ha lasciato i nerazzurri in deficit numerico sull’out di destra.

Proprio quest’ultima situazione ha spinto l’Inter ad accelerare il colpo Buchanan che, salvo diverse clamorose sorprese, sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter dal primo gennaio. Restano da limare solamente gli ultimi cavilli inerenti alla modalità di vendita, elemento che porta ancora ad una piccola distanza tra i due club. L’Inter, infatti, preferirebbe un obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, da pagare il prossimo luglio. Mentre la società belga preferirebbe una cessione immediata a titolo definitivo, con un prezzo fissato intorno ai 10 milioni di euro. Le sensazioni restano estremamente positive e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con Inzaghi che potrà optare per un nuovo innesto per la rincorsa alla seconda stella nerazzurra.