Calciomercato Inter: è fatta per Arnautovic

Calciomercato Inter: si sblocca la trattativa con il Bologna per Marko Arnautovic, operazione in chiusura sulla base di 10 milioni di euro, bonus compresi.

Marko Arnautovic diventerà un nuovo giocatore dell’Inter Fonte – StadioSport.it

L’Inter ha scelto il proprio attaccante, sarà Marko Arnautovic il nuovo innesto dei nerazzurri per il comparto offensivo. È ormai da tempo che la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di una punta di ruolo da regalare a Simone Inzaghi dopo gli addii di Lukaku e di Dzeko. Attualmente, infatti, il peso dell’attacco interista grava solamente sulle spalle di capitan Martinez e Marcus Thuram, con l’aggiunta di Correa messo sul mercato e con le valigie pronte.

Il club meneghino nelle ultime ore, dunque, avrebbe deciso di affondare il colpo con Arnautovic dopo i primi sondaggi di qualche settimana fa che avevano evidenziato parecchia distanza tra domanda e offerta. La richiesta del Bologna iniziale di 20 milioni di euro era da considerarsi più che indiscutibile, la quadra dell’operazione si è raggiunta, infatti, intorno ad un conguaglio economico di 7 milioni di euro più 3 di bonus per un totale di 10 milioni. Un’operazione decisamente eccellente per il Bologna che, a distanza di 2 stagioni da quando acquistò l’austriaco, riesce a mettere a bilancio una consistente plusvalenza per un giocatore non più giovanissimo come il classe 1989.

La fumata bianca della trattativa è attesa già nelle prossime ore, con il giocatore che potrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di martedi 15 agosto, se così fosse, infatti, l’austriaco potrebbe essere a disposizione di Inzaghi già per la prima gara di campionato nerazzurra in programma sabato prossimo sconto il Monza. Restano comunque ancora vive le piste Taremi e Beto per l’attacco interista, la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di accelerare la trattativa per uno di questi ultimi in caso di uscita imminente di Correa, in modo da definire del tutto il pacchetto attaccanti.