Calciomercato Inter: trattativa per Cordaz, novità su Lazaro e João Mario

Tempo di mercato per l’Inter. Alex Cordaz, dopo l’esperienza a Crotone, potrebbe ritornare all’Inter e sarà il secondo portiere dei nerazzurri. Novità anche nel mercato in uscita. Valentino Lazaro e João Mario faranno le valige, per loro ci sono ancora sirene straniere.

Archiviato la vittoria dello scudetto, l’Inter si prepara per il calciomercato estivo. La nuova Inter di Simone Inzaghi non dovrebbe stravolgere quella creata da Antonio Conte. La maggior parte dei giocatori resterà ma non è da escludersi qualche cessione di qualche big. Il principale indiziato sembra essere Achraf Hakimi, su di lui il PSG fa sul serio e potrebbe offrire una cifra attorno agli 80-90 milioni.

Una somma che farebbe sicuramente comodo alla società, visto il momento economico molto difficile che sta affrontando il Biscione. La perdita di Hakimi sarebbe importante, nessuno giocatore potrebbe sostituire il suo talento, ma l’Inter si prepara già a sostituirlo. Per i nerazzurri, però, ci saranno colpi anche in altri reparti.

Inter, su Lazaro c’è l’Eintracht. João Mario rimane allo Sporting

A cambiare è il reparto portieri. Daniele Padelli è approdato all’Udinese e quindi c’è il vuoto da colmare per il vice di Samir Handanovič . A prendere il posto dell’ex Torino ci sarà Alex Cordaz. Dopo l’ultima stagione infelice con il Crotone, il portiere veneto tornerà all’Inter dove è già stato dal 2003 al 2005 senza mai collezionare alcuna presenza. L’Inter, però, lavora anche sulle cessioni.

Valentino Lazaro, giocatore nerazzurro ma ora in prestito al Borussia Mönchengladbach, potrebbe rimanere in Germania. A volerlo è un altro club di Bundesliga: l’Eintracht Francoforte. Il terzino austriaco non ritornerà a Milano e quindi potrà essere ceduto tranquillamente. Lo stesso sarà anche per João Mario. Sicuramente uno dei grandi flop dei nerazzurri, il portoghese fu mandato in prestito prima alla Lokomotiv Mosca e poi allo Sporting Lisbona.

Il giocatore ha fatto bene in patria. Lo Sporting vorrebbe riscattarlo e l’Inter, che inizialmente aveva chiesto 10 milioni, è pronta a scendere a 7. Si dovrà trovare un accordo ma il centrocampista potrebbe rimanere in Portogallo.

