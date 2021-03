Calciomercato Inter: Conte vuole Isco?

Calciomercato Inter: Isco finisce nel mirino dei nerazzurri. Il Real Madrid, che non vorrebbe perderlo a zero nel 2022, lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Le gare di qualificazione ai prossimi mondiali che si disputeranno in Qatar hanno messo in pausa i campionati nazionali con i centri d’allenamento che rimarranno semivuoti fino alla settimana prossima. La sosta per le nazionali, che costringerà molti allenatori a lavorare con un numero risicato di elementi, si sa, è quel momento che cade almeno due volte durante una stagione, non ben visto dalla maggior parte dei tifosi che, se potesse, lo abolirebbe.

Tuttavia, se da un lato v’è il rischio, per qualche tecnico, di perdere pezzi importanti in vista del prosieguo del campionato, dall’altro, la sosta per le nazionali rappresenta l’occasione ideale per le società, considerando che siamo ormai a fine marzo, di iniziare a visionare possibili mosse di mercato da effettuare nei mesi estivi.

Calciomercato Inter: piace Isco del Real Madrid.

A tal riguardo, tra i club che hanno iniziato a guardarsi intorno in vista della prossima annata, c’è l’Inter di Antonio Conte che, prima in classifica in Serie A con una partita in meno e 7 punti di vantaggio sul secondo posto del Milan, punta a rinforzare la sua rosa già ottima con profili di qualità che aiutino la squadra a fare bene anche e soprattutto in Champions League dopo le brutte esperienze degli ultimi tre anni.

Il nome che sarebbe quindi finito sul taccuino del DS meneghino, Piero Ausilio è quello di Isco del Real Madrid che, non più insostituibile per Zidane, vorrebbe cambiare aria per avere più continuità. Il classe ’92 accetterebbe senza problemi di approdare a Milano, ma i 25-30 milioni di euro che i madrileni chiedono per lasciarlo andare sono forse un po’ troppi per una società, quella di Steven Zhang, non proprio solida dal punto di vista economico. Isco piace molto ad Antonio Conte, ma senza sconti da parte del Real Madrid è molto probabile che la trattativa non decolli neanche.

