Clamoroso, nuovo sponsor maglia Inter: sito porno StripChat offre 23 milioni a stagione!

Pirelli, storico sponsor dell’Inter dal 1995 lascerà le maglie dei meneghini al termine della stagione. Per sostituirlo si fa avanti StripChat, sito porno internazionale pronto ad offrire 23 milioni a stagione.

Da Roberto Baggio e Ronaldo, passando per Zanetti e Adriano fino ad arrivare a Lukaku ed Eriksen; sono tanti i campioni, anche non menzionati, che dal 1995 ad oggi hanno vestito la maglia dell’Inter con Pirelli stampato addosso. Nessuno se lo sarebbe aspettato, eppure, dopo 26 anni, ovvero da quando i nerazzurri salutarono Fiorucci e accolsero sulle proprie divise Pirelli, il noto marchio italiano produttore di pneumatici non campeggerà più sull’abbigliamento ufficiale della Benamata.

Nuovo sponsor Inter: via Pirelli, si propone StripChat.

Una separazione, quella tra il club meneghino e la società dell’AD Marco Tronchetti Provera, che si concretizzerà alla fine della stagione quando l’Inter sarà costretto a cercare un nuovo main sponsor per i suoi outfit per l’annata 2021-2022. E, stando quanto emerso nelle ultime ore, pare che un’offerta importante sia anche arrivata. Il Sun, noto tabloid britannico, riferisce infatti di un interessamento per la “maglia dell’Inter” da parte di StripChat, sito internazionale per adulti, che avrebbe proposto ai nerazzurri una collaborazione da ben 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro) a stagione a partire dal prossimo campionato.

Ad Appiano Gentile, appresa la notizia, è subito spuntato un sorriso sulla bocca degli addetti ai lavori che però hanno smentito il tutto facendo comprendere come sia altamente improbabile, per questione di stile, che una società influente e seguita come l’Inter possa “fare pubblicità” ad un sito pornografico. Pertanto, messe da parte queste voci, il club di Steven Zhang aspetta ora di conoscere la posizione di PIF (Public Investment Fund of Saudi Arabia) che, pronto a finire sulle maglie nerazzurre, porterebbe in Viale della Liberazione tra i 30 e i 35 milioni di euro all’anno

