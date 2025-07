Calciomercato Inter: colpo a sorpresa Douglas Luiz? Sorpasso lampo su Milan e Juve, Affare clamoroso in dirittura d’arrivo

Douglas Luiz all'Inter ? - immagine IA -

Inter scatenata: Douglas Luiz nel mirino, affare milionario in chiusura

L’Inter si prepara a sferrare un colpo a sorpresa nel cuore del calciomercato: il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente alla Juventus, sarebbe stato proposto direttamente al club nerazzurro nelle ultime ore, in quello che potrebbe diventare uno dei trasferimenti interni più inattesi dell’estate. Una manovra tanto audace quanto strategica, ancora passata sotto silenzio nel panorama mediatico italiano.

Inter, accelerata shock per Douglas Luiz: ecco cosa sta succedendo

Il giocatore, reduce da una stagione complicata a Torino, starebbe infatti spingendo per una nuova esperienza che gli garantisca centralità e continuità, dopo un’annata segnata da scarsa integrazione tattica e un rapporto mai sbocciato con l’ambiente juventino. E l’Inter, sempre attenta alle occasioni “laterali” sul mercato, avrebbe aperto un canale concreto per valutare l’affare, aggirando la concorrenza di Milan e dei club inglesi.

Perché l’Inter è diventata una destinazione concreta

Douglas Luiz avrebbe già comunicato ai propri agenti la volontà di restare in Serie A, evitando un nuovo cambio di campionato. Dopo essere stato accostato nelle scorse settimane a Milan, West Ham ed Everton, il centrocampista avrebbe manifestato interesse per l’ipotesi Inter, ritenuta perfetta sia sotto il profilo tattico che ambientale. Il suo desiderio sarebbe quello di rilanciarsi in una piazza ambiziosa e già strutturata, con un allenatore come Gasperini (atteso a breve all’ufficialità) che apprezza i centrocampisti versatili e verticali come lui.

Boom Inter! Douglas Luiz a un passo: le cifre del colpo che infiamma i tifosi (affare milionario in chiusura)

La Juventus, dal canto suo, non si opporrebbe alla cessione: l’operazione Douglas Luiz era stata impostata lo scorso anno per alzare il livello qualitativo del reparto, ma fin qui non ha dato i frutti sperati. Ingaggio importante (oltre 4,5 milioni netti), difficoltà di ambientamento e rendimento altalenante spingono la dirigenza bianconera a valutare soluzioni sostenibili. L’Inter, forte di una rosa già competitiva, potrebbe integrare Luiz con una formula di prestito con diritto di riscatto, riducendo l’impatto economico immediato e lasciandosi margine per decidere a fine stagione.

Come cambierebbe il centrocampo nerazzurro

L’inserimento di Douglas Luiz consentirebbe all’Inter di completare un centrocampo già solido con un elemento di rottura e di progressione verticale. Dotato di un’ottima tecnica individuale, di una visione di gioco moderna e di una spiccata capacità di recupero palla, Luiz potrebbe alternarsi con Barella, Frattesi e Calhanoglu, garantendo qualità e copertura.

In particolare, l’arrivo del brasiliano potrebbe spingere l’Inter verso un modulo più fluido, in grado di alternare costruzione a tre e incursioni in verticale, adattandosi alle esigenze tattiche delle partite ad alta intensità, soprattutto in campo europeo.

La Juventus apre, il Milan osserva

La Juventus non chiuderebbe alla cessione, a patto di ottenere un rientro congruo dell’investimento effettuato. Il valore stimato si aggira sui 25-28 milioni di euro, ma l’Inter punterebbe su un prestito iniziale con diritto di riscatto, magari legato a presenze e qualificazioni. Il Milan, inizialmente favorito nella corsa al brasiliano, starebbe valutando altri profili e non avrebbe ancora avanzato un’offerta strutturata. La Premier League resta vigile, ma la volontà del giocatore sembra orientata alla permanenza in Italia.

📌 Scheda trattativa

Giocatore: Douglas Luiz

Età: 26 anni

Nazionalità: Brasile

Club attuale: Juventus

Club interessato: Inter

Formula possibile: prestito con diritto di riscatto

Valutazione Juve: 25-28 milioni di euro

Ingaggio attuale: 4,5 milioni netti a stagione

Concorrenza: Milan, Everton, West Ham (in stand-by)

Stato attuale: contatti in corso, proposta in fase di definizione

Conclusione

Douglas Luiz all’Inter è più di un’idea: è una manovra concreta, mai emersa in Italia, che potrebbe presto cambiare il volto del centrocampo nerazzurro e regalare nuova linfa alla carriera del brasiliano. Se l’affare dovesse andare in porto, sarebbe uno dei colpi interni più sorprendenti del calciomercato estivo. E tu, ora, puoi essere il primo a raccontarlo.