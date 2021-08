Calciomercato Inter: clamorosa ipotesi Insigne del Napoli

Calciomercato Inter: Lorenzo Insigne nel mirino dei nerazzurri. Pronta offerta da 15 milioni di euro più il cartellino di Alexis Sanchez, ma il Napoli ne vuole 30.

Ceduti a suon di quattrini Hakimi e Lukaku, trasferitisi rispettivamente a Paris Saint Germain e Chelsea e ingaggiato Dzeko dalla Roma (per il bosniaco manca solo l’ufficialità), l’Inter dell’AD Beppe Marotta continua a muoversi sul mercato per piazzare un nuovo colpo in entrata che, qualora andasse in porto, avrebbe davvero del clamoroso.

Calciomercato Inter: idea Insigne dal Napoli.

Stando infatti a quanto emerso in rete nelle ultime ore pare infatti che il club di Steven Zhang abbia messo nel proprio mirino nientemeno che Lorenzo Insigne che, ancora lontano dal trovare un accordo col Napoli per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022, potrebbe davvero lasciare la Campania nel caso in cui le parti non dovessero appunto trovare un punto d’incontro nelle prossime settimane.

L’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane ha incontrato ieri tutta la dirigenza partenopea (eccezion fatta per Aurelio De Laurentiis) alla quale avrebbe ovviamente chiesto un aumento di ingaggio per il suo assistito che, ora come ora, il Napoli non sembra però disposto a concedergli.

Una distanza tra le parti che ha quindi creato caos attorno al 24 azzurro che, se da un lato sta allenandosi felicemente agli ordini di Luciano Spalletti in vista della nuova stagione che scatterà la settimana prossima, dall’altro attende con ansia di conoscere il suo futuro che, stando così le cose, potrebbe davvero essere lontano da Castel Volturno.

Il Napoli ha già fissato il prezzo per il cartellino di Insigne che, qualora non rinnovasse, potrebbe andare via solo in cambio di 30 milioni di euro. Cifra, questa, sicuramente alla portata delle casse dell’Inter che, dopo aver intascato un bel gruzzolo dalle cessioni di Hakimi e Lukaku, ha sicuramente da parte qualche “spicciolo” da poter utilizzare per arrivare classe ’91 di Frattamaggiore.

Al momento si tratta solo di ipotesi, ma se il capitano dei partenopei, come detto, non dovesse rinnovare allora ecco che Simone Inzaghi potrebbe ritrovarsi in rosa un attaccante di tutto rispetto che, insieme ad Edin Dzeko, potrebbe fare davvero grandi cose. Alla fine del mercato manca qualche giorno, quindi tutto può ancora accadere. Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime settimane. Stay tuned.

