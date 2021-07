Calciomercato Inter: Chelsea a Milano con offerta da 130 milioni per Lukaku?

Roman Abramovich è a Milano e non solo per le vacanze. Pronta un’offerta monstre per riportare al Chelsea l’attaccante belga.

In un calciomercato in cui solo le big europee si stanno muovendo con insistenza avanzando offerte economicamente inarrivabili per le esigue casse delle società italiane, il Chelsea sembrerebbe tentato ad attuare lo “scippo” alla sponda neroazzurra di Milano, privandola del proprio fenomeno.

Romelu Lukaku è un concreto obiettivo dei blues campioni d’Europa, nonché anche grande rimpianto di Roman Abramovich e della dirigenza inglese che, anni fa, lasciarono andare il giocatore prima della sua definitiva esplosione.

L’Inter, d’altro canto, non ha assolutamente intenzione di cedere il belga ma in questo calciomercato mai dire mai soprattutto se gli esponenti del Chelsea, presenti a Milano in questa settimana e non solo per fare vacanze, ma anche per monitorare alcuni giocatori, si presentano alla porta dei neroazzurri con una cifra vicina ai 130 milioni di euro.

Economicamente, i soldi che il russo vuole dare all’Inter sarebbero una manna dal cielo considerando le enormi difficoltà economiche dei neroazzurri, ma c’è da valutare se il gioco vale la candela.

Timo Werner non ha del tutto convinto nella squadra di Tuchel e per riaffermare il primato europeo raggiunto nella scorsa stagione, il Chelsea vuole un bomber di razza capace di donare gol alla squadra.

Simone Inzaghi non sarebbe entusiasta nel vedere il proprio campione andar via subito, ma quei soldi potrebbero garantire almeno due acquisti di livello come Zapata o Raspadori.

La risposta dell’Inter verte sul no, ma 130 milioni di euro potrebbero essere difficili da rifiutare.

