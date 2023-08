Calciomercato Inter: Audero vice Sommer

Calciomercato Inter: dopo Sommer arriva anche il secondo portiere, tutto fatto per Audero.

Emil Audero sarà un nuovo giocatore dell’Inter Fonte – Stadio Sport

L’Inter nel giro di una settimana ha completato del tutto il proprio pacchetto dei portieri, i nerazzurri infatti proprio nei giorni scorsi si erano decisi nell’affondare il colpo per Yann Sommer pagando la clausola rescissoria di 6 milioni di euro imposta dal Bayern Monaco. Nel giro di pochissime ore la dirigenza nerazzurra ha anche assestato il colpo del secondo portiere chiudendo una trattativa lampo con la Sampdoria per Emil Audero.

Il portiere della Samp era stato cercato insistentemente anche dalla Lazio, la quale cercava anch’essa un vice di spessore da affiancare a Provedel in vista della prossima stagione, l’Inter, però, attraverso il summit andato in scenda oggi pomeriggio con l’entourage del giocatore, è riuscita ad avere la meglio sui biancocelesti aggiudicandosi il portiere blucerchiato, che arriverà a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Avendo di fatto completato il proprio comparto portieri e centrocampisti, gli obiettivi della dirigenza interista d’ora in avanti si concentreranno sul completamento degli ultimi due reparti lasciati ancora incompleti, ovvero difesa e attacco. Marotta e Ausilio continuano a lavorare, infatti, sul fronte offensivo per regalare a Simone Inzaghi il proprio 9 di ruolo. Il principale indiziato per l’attacco interista resta ancora Balogun, ma occhio anche a Beto dell’Udinese. Per la difesa, invece, l’Inter starebbe continuando a trattare con l’Atalanta per Demiral, il quale avrebbe già espresso la sua volontà di vestire la maglia nerazzurra, ma la Dea per il momento resta ferma sulla richiesta di 20 milioni di euro.