Calciomercato Inter: anche Kean nel casting per il dopo Lukaku

Calciomercato Inter, nerazzurri a caccia di un attaccante che possa sostituire Lukaku: nel mirino anche Moise Kean, che vorrebbe lasciare l’Everton dove non è riuscito ad ambientarsi.

È caccia all’erede di Romelu Lukaku in casa Inter: la partenza del bomber belga, 115 milioni destinazione Chelsea, lascia una lacuna da ben 30 gol nel reparto avanzato nerazzurro. Piero Ausilio si è messo subito al lavoro per rintracciare un profilo adatto a sostituirlo. Il primo nome della lista è quello di din Dzeko, pronto a sbarcare a Milano a parametro zero e firmare un contratto biennale da 6 milioni a stagione.

Se per il bosniaco manca solo l’ufficialità, con la Roma che attende di chiudere l’affare Abraham col Chelsea per lasciare partire il bosniaco, i dirigenti nerazzurri lavorano anche sull’acquisto di una seconda punta, che possa alleggerire il peso delle responsabilità a un giocatore che ha superato comunque i trentacinque anni.

Moise Kean

Le caratteristiche del nuovo bomber sembrano essere essenzialmente due: profilo giovane e con una certa regolarità sotto porta, così da garantire ad Inzaghi un’alternativa di sicuro affidamento. Circolano diversi nomi: il primo è quello di Dusan Vlahovic, per il quale occorre però un ingente esborso economico (si parla di almeno settanta milioni), e sul quale si è concentrata una certa concorrenza dall’estero (Atletico Madrid e Tottenham).

Ecco allora spuntare la pista Moise Kean: attaccante classe 2000, ritornato all’Everton dopo una buona annata in prestito al PSG. Nonostante la sostanziosa concorrenza nel reparto offensivo parigino, infatti, Kean è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio (41 presenze), racimolando 17 gol tra campionato e coppe. Un ruolino di marcia che attesta le grandi qualità realizzative di questo ragazzo, le cui intemperanze comportamentali hanno forse inciso su un rendimento che, altrimenti, avrebbe potuto ben più elevato e costante.

Di Kean, secondo quanto riferiscono i colleghi di Calciomercato.com, si è parlato nel corso dei colloqui con Mino Raiola, agente di Denzel Dumfries, giocatore che i nerazzurri stanno trattando per la fascia destra. Per ora Moise resta un’ipotesi, e neanche la più accreditata, per l’attacco nerazzurro. Ma le cose potrebbero cambiare, soprattutto se non dovessero sbloccarsi le altre trattative.

