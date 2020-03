Calciomercato Inter: Acerbi se va via Godin. Si tratta riscatto Perisic

L’Inter, in attesa del campionato, si muove sul mercato in entrata e in uscita. Si ragiona su Acerbi in caso di partenza di Godin e si cerca accordo con il Bayern per il riscatto di Perisic.

Restare in casa sì, ma senza fermare il lavoro. Questa la mentalità che stano adottando i due uomini mercato dell’Inter, Piero Ausilio e Beppe Marotta, i quali dopo aver sondato nei giorni scorsi le piste Musso e Locatelli, starebbero portando avanti l’idea Acerbi con il suo nuovo procuratore: Federico Pastorello.

Il tutto sarebbe nato dagli ottimi rapporti tra lo stesso agente e la società nerazzurra. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe stato lo stesso Pastorello a proporre il calciatore prima al Chelsea e poi alla stessa Inter.

Ad oggi, il tutto, è in stand-by, ma chissà che una delle colonne portanti della Lazio non possa dire addio a fine stagione, per fare rotta verso Milano così come fatto dal suo collega Stevan de Vrij. Andando, così, a percepire anche uno stipendio sicuramente più elevato rispetto agli attuali 1,5 milioni di euro annuali.

Il tutto, potrebbe decollare, soprattutto se venissero confermate le voci di addio legate a Godin, il quale medita un ritorno all’Atletico Madrid o nel campionato spagnolo.

Nel mentre, però, si lavora anche sulle uscite. L’Inter, infatti, starebbe portando avanti la trattativa con il Bayern Monaco per il riscatto di Ivan Perisic. Il club tedesco, che sembrerebbe aver già promesso al calciatore il riscatto, starebbe lavorando con i nerazzurri sulle cifre.

L’Inter vorrebbe incassare tutti i 20 milioni pattuiti a cui andrebbero poi aggiunti i 5 già versati per il prestito. Il Bayern vorrebbe chiudere a 15. Una cifra intermedia, con ogni probabilità, darà la fumata bianca ad una trattativa, che l’Inter ha tutta l’intenzione e la voglia di portare a termine.

