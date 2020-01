Calciomercato Inter: accordo con Giroud, possibile scambio Vecino-Eriksen

L’Inter continua ad essere molto attiva nella sessione invernale di calciomercato: i nerazzurri nella serata di ieri avrebbero trovato l’accordo con Olivier Giroud del Chelsea, con i Blues disposti a farlo partire. Inter che rimane vigile per il clamoroso ed eventuale arrivo di Eriksen già a gennaio, con l’inserimento di Vecino nella trattativa.

Non solo il sogno Vidal (con cui la trattativa con il Barcellona stenta a decollare) e il probabile affare Ashley Young (il Manchester United ha frenato la trattativa, ma il giocatore spinge per trasferirisi in nerazzurro da subito), i nerazzurri nella giornata di ieri si sono mossi per portare avanti ulteriori mosse di mercato, in cui sono coinvolti nomi d’interesse.

L‘Inter avrebbe trovato l’accordo con Olivier Giroud e ottenuto il beneplacito del Chelsea alla cessione senza ostacoli. L’accordo tra società e giocatore c’è da tempo, resta il nodo dell’indennizzo da dare ai Blues per liberarlo. Ottime le possibilità comunque di vedere l’approdo di Giroud all’Inter come vice Lukaku, soprattutto con un eventuale addio di Politano, in orbita Milan.

Trattativa ben più complessa e articolata quella che porterebbe a Cristian Eriksen, in scadenza col Tottenham a giugno e libero di firmare a 0 con un altro club. La concorrenza è spietatissima per il danese, ma l’Inter ha i fari accesi sulla questione, soprattutto perché vorrebbe anticiparne l’acquisto già a gennaio, offrendo agli Spurs 20 milioni, più una contropartita tecnica. Al club inglese è stato offerto Vecino, che però non scalda troppo il Tottenham, che preferirebbe solo un conguaglio economico. Situazione in fase d’evoluzione e da seguire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA