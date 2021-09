Calciomercato: il Real Madrid acquista Camavinga

Il Real Madrid ha chiuso il colpo Camavinga. Il giovane centrocampista proveniente dal Rennes verrà acquistato per la cifra di 31 milioni.

Il Real Madrid piazza il colpo l’ultimo giorno di mercato. La squadra spagnola ha acquistato Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 del Rennes. Battuta la concorrenza di PSG, i “Blancos” faranno firmare al ragazzo un contratto valido fino al 2027.

Camavinga è costato al Real Madrid un importante sacrificio economico: 31 milioni per un neanche diciannovenne in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sono la dimostrazione di quanto la società punti su questo ragazzo. Il Real Madrid, che negli ultimi giorni di mercato aveva catalizzato su di sè l’attenzione per via dell’affare Mbappé (alla fine l’attaccante resterà a Parigi), ha sorpreso tutti, regalando a Zidane un centrocampista di qualità e quantità.

Camavinga è infatti dotato di una buona tecnica e visione di gioco, che gli permettono di agire davanti alla difesa, dove serve saper gestire il pallone e dare equilibrio alla squadra. Non particolarmente incisivo in zona gol, ha segnato due reti in 88 presenze nella sua permanenza al Rennes, Camavinga si è comunque tolta la soddisfazione di segnare una rete alla seconda presenza in Nazionale, nel 7-1 della Francia contro l’Ucraina datato 7 ottobre 2020, diventando il secondo più giovane marcatore della storia transalpina a 17 anni e 11 mesi.

Sintomo di un giocatore predestinato che ora avrà l’opportunità di uno dei club più importanti del mondo.

