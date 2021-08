Calciomercato: Grealish al Manchester City

Clamoroso colpo dei campioni d’Inghilterra che preleveranno, dall’Aston Villa, Grealish per una cifra mostruosa.

Sembra essere arrivato l’ennesimo scossone di una sessione di calciomercato che per il calcio inglese ha già significato l’arrivo di grandi campioni e l’esborso di ingenti somme di denaro.

Jack Grealish, 25enne centrocampista dell’Aston Villa, è ormai da considerarsi un giocatore del Manchester City e si appresta a diventare il calciatore britannico più pagato della storia della Premier League.

Era troppa, infatti, la voglia da parte dei Citizens di accaparrarsi le prestazioni di questo ragazzo per cedere al secco “No” espresso dai Villans alla prima proposta di 75 milioni di sterline e dopo aver ascoltato la cifra minima che i venditori avrebbero voluto per la cessione del proprio gioiello, Guardiola e società hanno subito detto si.

Saranno 100 i milioni che il Manchester City spenderà per vestire di azzurro Grealish le quali doti tecniche non possono essere messe in discussione.

7 gol e 12 assist nella stagione scorsa, ma soprattutto l’elogio di una nazione intera che vede in lui uno degli interpreti più carismatici e belli da vedere su un campo da calcio.

Lo stesso Gary Lineker, leggenda del calcio inglese, ha ammesso che vederlo giocare è una gioia per gli occhi e può solo migliorare vista l’età.

L’Aston Villa ha dovuto cedere all’insistenza dei Campioni d’Inghilterra, che cercheranno di vincere quella Champions League sfumata all’ultimo atto contro il Chelsea, e Grealish, nelle prossime ore, diventerà un Citizen.

Il City ha il suo trequartista ma non sembra volersi fermare qui e l’idea principale sarebbe quella di portare all’Etihad anche Harry Kane con una trattativa a cifre altissime che potrebbe far gola ad un giocatore dalle grandissime doti da bomber, ma che in bacheca non ha ancora avuto l’onore di aggiungere alcun trofeo.

