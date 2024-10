Calciomercato Genoa: trattativa in chiusura per Mario Balotelli, l’attaccante è atteso a Genova nelle prossime ore per le visite mediche.

Calciomercato Genoa: affare fatto per Mario Balotelli

È finalmente fatta per il ritorno di Mario Balotelli in Serie A, questa volta con destinazione Genoa, con i gialloblù che dopo settimane di tentennamento ai vertici dirigenziali hanno deciso di puntare fermamente sul talento azzurro svincolato. La telenovela, dunque, giunge al termine e Albero Gilardino potrà d’ora in avanti contare su un roster in più per il proprio attacco, visto che quest’ultimo era stato pesantemente ridotto dagli infortuni più che brevi di Vitinha e di Messias.

L’ultima apparizione di Balotelli in Serie A risale alla stagione 2019-2020 nel corso della quale la casacca che indossava era quella del Brescia, con la quale colleziono soltanto 5 gol in 19 presenze. A livello contrattuale, invece, Super Mario ha accettato la cifra di 250mila euro più bonus fino al prossimo giungo 2025 ed è atteso nelle prossime ore a Genoa per mettere tutto nero su bianco.

Un’ultima grande occasione all’età di 34 anni, dunque, per Balotelli di mettersi in mostra nella massima serie italiana e per far dar dimostrazione di poter essere ancora una pedina importante per la propria squadra sia in termini di esperienza, sia in termini realizzativi, in un gruppo come quello genoano che attualmente ha un disperato bisogno di punti in classifica.

