Calciomercato Fiorentina: preso De Gea.

Calciomercato Fiorentina: è fatta per De Gea, il portiere spagnolo firmerà un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione.

La Fiorentina non si ferma più e a distanza di poche ore dal colpo Gudmundsson concretizza anche l’operazione David De Gea. Il portiere classe 1990 era rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo di contratto con il Manchester United la scorsa stagione e l’interessamento della Fiorentina era sopraggiunto già nel corso dell’ultima settimana, su stretta richiesta del neo tecnico, Raffaele Palladino, di un nuovo innesto tra i pali.

La Viola ha, infatti, convinto l’ex United ad accettare un contratto di un anno con uno stipendio fissato a 1 milione di euro, il contratto però, conterrebbe anche un’opzione di rinnovo di un’ulteriore stagione che qualora dovesse concretizzarsi, aumenterebbe automaticamente l’ingaggio del giocatore, passandolo da 1 a 2 milioni di euro.

L’arrivo del portiere spagnolo ripristinerà anche le gerarchie della Fiorentina tra i pali, con il club che adesso dovrà lavorare all’uscita di uno tra Terracciano e Christensen. La preferenza viola relativa all’uscita sarebbe ferma sul nome del danese, in modo tale da far passare Terracciano come vice De Gea e con Palladino che poterebbe dunque attingere dalla massima esperienza tra i pali.

