Calciomercato Fiorentina, dalla Juventus arriva Moise Kean

La Fiorentina avrà un nuovo attaccante: dalla Juventus è in arrivo l’italo-ivoriano Moise Kean. Come viene riportato da Sky Sport il club toscano avrebbe trovato l’accordo sulla base di 13 milioni di euro più 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili.

Kean in questa stagione, con la maglia della Juventus, ha visto il campo poche volte, 19 presenze, ma soprattutto non ha mai inquadrato la porta, zero reti. Con un contratto in scadenza nel 2025, Giuntoli ha massimizzato la vendita. Per la Fiorentina potrebbe essere considerata una scommessa, ma considerando la giovane età dell’attaccante nativo di Vercelli, ci sono ampi margini di miglioramento.

Kean approda alla corte di Palladino, grande suo estimatore, che già nella sessione invernale di calciomercato lo aveva cercato per il suo Monza. Questo accordo insolito tra la Fiorentina e la Juventus, di solito è la Vecchia Signora che bussa alla porta viola, porta un attaccante che fino a novembre faceva parte della nazionale di Luciano Spalletti.

Per Kean la Fiorentina potrebbe rappresentare la piazza giusta per rilanciarsi. All’età di 24 anni lascia la Juventus dopo 22 gol segnati in 123 partite, ma con il grande rimpianto che non segna dall’aprile 2023. La scommessa viola si metterà a disposizione di Palladino per ritornare a quei livelli intravisti ad inizio carriera, con la speranza di ritornare ad esultare per una rete sotto la Fiesole e riconquistare la nazionale.

