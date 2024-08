Calciomercato Fiorentina: Albert Gudmundsson ad un passo, mentre Nico Gonzalez è al bivio tra Atalanta e Juventus.

Calciomercato Fiorentina: dettagli e cifre operazione Gudmundsson.

È partito ufficialmente l’affondo ufficiale della Fiorentina per Albert Gudmundsson, la dirigenza Viola, infatti, nelle ultime ore avrebbe fortemente riagganciato i contatti con il Genoa, proponendo una nuova offerta che avrebbe avvicinato di molto i due club. La formula chiamata in causa questa volta per convincere il Genoa a lasciar partire la propria stella è stata quella del prestito oneroso di 7 milioni di euro più un obbligo di riscatto fissato sui 25 milioni, un’offerta alla quale in Grifone non ha potuto dire di no.

Siamo, dunque, agli ultimi dettagli prima che il 27enne islandese autore di 14 gol e 4 assist la scorsa stagione si leghi del tutto alla Fiorentina. Un’operazione che era restata in stand-by dallo scorso gennaio, quando già allora il club di Rocco Commisso aveva tentato un affondo decisivo per l’attaccante, ma senza andare incontro ad un esito positivo. La Fiorentina, inoltre, ha deciso di puntare tutto su Gudmundsson nonostante nei prossimi mesi quest’ultimo è atteso in tribunale per questioni extracalcistiche relative ad una presunta accusa per violenze sessuali, accuse dalle quali lo stesso giocatore è già stato assolto una volta dal tribunale finlandese.

Per un talento che entra, ce n’é sempre uno che è pronto a dire addio è il caso di Nico Gonzalez, i soldi della cessione dell’argentino finanzierebbero in toto l’acquisto di Gudmundsson con Juventus e Atalanta che restano in forte pressing su di lui. La Juventus vorrebbe arrivare al giocatore immettendo nella contrattazione una contropartita tecnica per abbassare in valore, mentre dall’altra parte la Dea sarebbe pronta ad acquistarlo cash alla mano. Le prossime ore potrebbero essere dunque decisive per decretare quale sarà il futuro di Gonzalez.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.