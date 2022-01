Calciomercato Fiorentina: colpo Piątek, battuto il Genoa!

La Fiorentina ha trovato l’accordo per Krzysztof Piątek. Il giocatore dell’Hertha Berlino ritornerà in Serie A e vestirà la maglia Viola. Battuta la concorrenza del Genoa che voleva il ritorno dell’attaccante polacco. Tutti i dettagli dell’operazione.

Anche la Fiorentina si muove agilmente sul mercato. La squadra con Vincenzo Italiano sembra essere rinata. Dal baratro della retrocessione , i Viola adesso si trovano nella parte alte della classifica e sogna il ritorno in Europa che manca da tantissimi anni. Il club di Rocco Commisso vuole sognare in grande e per questo che si sta muovendo già sul mercato.

La Fiorentina completa il pacchetto offensivo dato che sembra aver chiuso l’operazione riporterebbe Krzysztof Piątek in Italia. Il giocatore, attualmente, veste la maglia dell’Hertha Berlino ma è pronto ad abbandonare la Bundesliga e a ritornare nella Serie A che lo ha visto crescere dopo essere stato prelevato dal KS Cracovia.

Fiorentina, per Piątek prestito secco

La Fiorentina è disposta a prendere il giocatore con la formula del prestito secco e con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. I tedeschi sembrano essere convinti anche perché Piątek non sembra avere molto spazio nella squadra della capitale con cui quest’anno ha collezionato solamente nove presenze ed una sola rete.

Non rientrando più nei progetti dell’Herta, Piątek ritorna in Serie A. Proprio da lì che è iniziata la sua carriera. Il Genoa lo acquistò per pochi milioni e l’attaccante stupì tutti a suon di reti. Con il Grifone ha realizzato 13 gol in 19 partite. Numeri che stregarono letteralmente il Milan che lo volle a tutti i costi. Tuttavia, la parentesi in rossonero non fu molto felice e Piątek non bissò la strabiliante annata tanto da non rientrare, addirittura, nei progetti del club di Milanello.

Proprio i rossoblù sognavano il ritorno di fiamma. Il polacco, però, sembra essere più affascinato dall’ipotesi Fiorentina che potrebbe offrirgli una vetrina ancora più grande. Piątek, quindi, sarà il vice di Dušan Vlahović che, molto probabilmente, partirà il prossimo anno. L’ex attaccante genoano potrebbe arrivare nei prossimi giorni ed iniziare la sua nuova avventura in Toscana.

